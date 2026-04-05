De ce apare un miros neplăcut în mașina de spălat rufe. Cum poate fi eliminat

Mașină de spălat. Sursa foto: Freepik
Mirosul neplăcut din mașina de spălat rufe apare, de regulă, atunci când în interior rămân umezeală, reziduuri de detergent și depuneri care nu sunt îndepărtate la timp. Problema este mai frecventă la modelele cu încărcare frontală, unde garnitura de cauciuc și sertarul pentru detergent pot reține apă și murdărie după fiecare utilizare.

Reziduurile de detergent și balsam rămân în garnitură și în sertar

Unul dintre cele mai frecvente motive este acumularea de detergent, balsam și murdărie în zonele care nu se văd imediat. Garnitura ușii, mai ales la mașinile cu încărcare frontală, poate reține apă, scame și depuneri.

În timp, aceste resturi favorizează apariția mirosului de mucegai.  Depunerile din garnitură și din sertarul pentru detergent pot produce mirosuri neplăcute și se numără printre cauzele obișnuite ale mirosului persistent din interiorul mașinii de spălat.

Garnitura trebuie ștearsă atent, inclusiv în pliuri, iar sertarul pentru detergent trebuie scos și spălat. Curățarea periodică a garniturii, a ușii și a cuvei ajută la îndepărtarea depunerilor care pot produce mirosuri neplăcute. De asemenea, sertarul pentru detergent trebuie spălat separat, astfel încât reziduurile rămase după ciclurile anterioare să fie eliminate.

Cum a supraviețuit un loc sfânt prigoanelor și timpului. Povestea unei mănăstiri ascunse în pădure
Trump a anunțat negocieri în curs cu Iranul: „Altfel, arunc totul în aer”. A recunoscut că a trimis arme protestatarilor din Iran. Live text
Hainele umede lăsate în cuvă și lipsa aerisirii favorizează mirosul

Mirosul apare și atunci când rufele rămân mult timp ude în mașină după terminarea programului. Într-un mediu închis și umed, mirosul de stătut se formează mai repede, iar acesta poate trece și pe hainele următoare.

Mașină de spălat. Sursa foto: Freepik

Dacă rufele umede sunt lăsate prea mult timp în cuvă, există riscul apariției mucegaiului. Din acest motiv, este recomandat ca ușa mașinii de spălat să fie lăsată deschisă după terminarea programului, astfel încât interiorul să se usuce mai repede

O altă cauză este filtrul pompei sau zona de evacuare, unde se pot strânge scame, apă murdară și resturi mici. Dacă filtrul nu este curățat periodic, mirosul nu dispare nici după o spălare nouă. Un filtru al pompei necurățat poate produce mirosuri neplăcute, iar curățarea pompei, a filtrului și a compartimentului pentru detergent se numără printre operațiunile importante pentru întreținerea mașinii de spălat.

Cum scapi de mirosul neplăcut

Pentru îndepărtarea mirosului, se poate rula un program de curățare a tamburului sau un ciclu de igienizare, conform instrucțiunilor aparatului. Spălările realizate doar cu apă rece pot favoriza apariția depunerilor, iar programele de curățare ajută la eliminarea murdăriei acumulate în interior.

De asemenea, după fiecare spălare, ușa și sertarul pentru detergent pot fi lăsate întredeschise, astfel încât umezeala să se evapore. În același timp, detergentul trebuie dozat corect, deoarece o cantitate prea mare lasă depuneri care întrețin mirosul. De asemenea, folosirea unui detergent nepotrivit favorizează acumulările din interiorul mașinii.

23:54 - Cum a supraviețuit un loc sfânt prigoanelor și timpului. Povestea unei mănăstiri ascunse în pădure
23:40 - Raționalizarea carburanților, o măsură necesară în contextul crizei actuale. Explicația lui Traian Băsescu
23:31 - Rogobete a descris relația cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Ce îi apropie
23:22 - Fostul procuror Marian Nazat: „Părăsirea acestui sistem a fost cea mai bună decizie din viața mea”
23:22 - Răzvan Lucescu a revenit în România pentru a fi alături de tatăl său: E o situaţie grea, complicată. Update
23:10 - Motivul pentru care Meghan Markle nu a fost binevenită la Balmoral, după moartea Reginei Elisabeta

Radu Coșarcă, despre Donald Trump: „Am impresia că văd un film western, că apare bătăușul de la colț”
Trump despre Ormuz: „Nu mai e problema mea"!
România, în malaxorul intereselor globale. În ce direcția este trasă țara
