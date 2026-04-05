De ce apare un miros neplăcut în mașina de spălat rufe. Cum poate fi eliminat

Mirosul neplăcut din mașina de spălat rufe apare, de regulă, atunci când în interior rămân umezeală, reziduuri de detergent și depuneri care nu sunt îndepărtate la timp. Problema este mai frecventă la modelele cu încărcare frontală, unde garnitura de cauciuc și sertarul pentru detergent pot reține apă și murdărie după fiecare utilizare.

Unul dintre cele mai frecvente motive este acumularea de detergent, balsam și murdărie în zonele care nu se văd imediat. Garnitura ușii, mai ales la mașinile cu încărcare frontală, poate reține apă, scame și depuneri.

În timp, aceste resturi favorizează apariția mirosului de mucegai. Depunerile din garnitură și din sertarul pentru detergent pot produce mirosuri neplăcute și se numără printre cauzele obișnuite ale mirosului persistent din interiorul mașinii de spălat.

Garnitura trebuie ștearsă atent, inclusiv în pliuri, iar sertarul pentru detergent trebuie scos și spălat. Curățarea periodică a garniturii, a ușii și a cuvei ajută la îndepărtarea depunerilor care pot produce mirosuri neplăcute. De asemenea, sertarul pentru detergent trebuie spălat separat, astfel încât reziduurile rămase după ciclurile anterioare să fie eliminate.

Mirosul apare și atunci când rufele rămân mult timp ude în mașină după terminarea programului. Într-un mediu închis și umed, mirosul de stătut se formează mai repede, iar acesta poate trece și pe hainele următoare.

Dacă rufele umede sunt lăsate prea mult timp în cuvă, există riscul apariției mucegaiului. Din acest motiv, este recomandat ca ușa mașinii de spălat să fie lăsată deschisă după terminarea programului, astfel încât interiorul să se usuce mai repede

O altă cauză este filtrul pompei sau zona de evacuare, unde se pot strânge scame, apă murdară și resturi mici. Dacă filtrul nu este curățat periodic, mirosul nu dispare nici după o spălare nouă. Un filtru al pompei necurățat poate produce mirosuri neplăcute, iar curățarea pompei, a filtrului și a compartimentului pentru detergent se numără printre operațiunile importante pentru întreținerea mașinii de spălat.

Pentru îndepărtarea mirosului, se poate rula un program de curățare a tamburului sau un ciclu de igienizare, conform instrucțiunilor aparatului. Spălările realizate doar cu apă rece pot favoriza apariția depunerilor, iar programele de curățare ajută la eliminarea murdăriei acumulate în interior.

De asemenea, după fiecare spălare, ușa și sertarul pentru detergent pot fi lăsate întredeschise, astfel încât umezeala să se evapore. În același timp, detergentul trebuie dozat corect, deoarece o cantitate prea mare lasă depuneri care întrețin mirosul. De asemenea, folosirea unui detergent nepotrivit favorizează acumulările din interiorul mașinii.