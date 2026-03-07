Cum îți protejezi locuința de mucegai. Cauze frecvente și soluții simple

Mucegaiul apare frecvent în locuințele în care umezeala persistă timp îndelungat. Spațiile insuficient aerisite, infiltrațiile sau diferențele mari de temperatură pot favoriza dezvoltarea coloniilor de fungi pe pereți, tavane sau mobilier. În multe situații, problema poate fi prevenită prin măsuri simple aplicate constant în interiorul locuinței.

Principala cauză a mucegaiului este umiditatea excesivă. Sporii de mucegai există în mod natural în aer, însă devin vizibili atunci când găsesc suprafețe umede pe care se pot dezvolta. Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite, mucegaiul poate apărea rapid pe pereți, tencuială, lemn sau textile dacă umiditatea rămâne ridicată timp de 24-48 de ore. De aceea, locuințele cu probleme de ventilație sau cu infiltrații reprezintă un mediu favorabil.

Printre situațiile frecvente care duc la apariția mucegaiului se numără condensul de pe ferestre, uscarea rufelor în interior, scurgerile de apă sau izolarea termică insuficientă. Agenția pentru Protecția Mediului din Statele Unite arată că nivelul optim al umidității într-o locuință trebuie menținut, în general, între 30% și 50%.

Dacă aerul rămâne prea umed, suprafețele reci ale pereților sau ale ferestrelor pot acumula condens. În timp, acea umezeală devine mediul în care sporii se dezvoltă.

Ventilația corectă este una dintre cele mai simple metode de prevenire a mucegaiului. Aerisirea zilnică permite eliminarea vaporilor de apă produși de activități obișnuite din locuință, precum gătitul, dușurile sau uscarea hainelor.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă menținerea unei circulații bune a aerului în interior, deoarece aerul stagnant favorizează acumularea de umezeală. În spațiile unde umezeala apare frecvent, precum bucătăria sau baia, ventilatoarele de evacuare pot reduce cantitatea de vapori. De asemenea, deschiderea ferestrelor timp de câteva minute dimineața și seara ajută la stabilizarea nivelului de umiditate.

În locuințele în care apar frecvent pete de condens pe geamuri sau pereți, utilizarea unui dezumidificator poate contribui la menținerea unui nivel stabil al umidității.

Pe lângă aerisire, există și câteva măsuri de întreținere care pot reduce riscul apariției mucegaiului. Printre acestea se numără verificarea periodică a instalațiilor de apă și repararea rapidă a eventualelor scurgeri. De asemenea, uscarea completă a suprafețelor umede are un rol important. Agenția americană pentru protecția mediului arată că materialele care rămân ude mai mult de două zile pot deveni un mediu favorabil pentru dezvoltarea mucegaiului.

Menținerea unei temperaturi constante în interior poate limita formarea condensului pe pereți. În același timp, mobilierul amplasat la mică distanță de pereții exteriori permite circulația aerului și reduce acumularea de umezeală.

Curățarea zonelor unde apare mucegaiul trebuie făcută imediat ce petele devin vizibile. Suprafețele dure, precum faianța, pereții vopsiți sau ramele ferestrelor, pot fi spălate cu apă și detergent obișnuit, iar apoi trebuie uscate complet.