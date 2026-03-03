Ce nu este permis în apartament fără aprobare. Proprietarii trebuie să ceară acordul vecinilor

Tot mai mulți proprietari aleg să își folosească apartamentele nu doar ca locuințe, ci și ca spații pentru activități profesionale. De la birouri de consultanță la cabinete sau saloane, transformarea unei locuințe într-un spațiu cu destinație economică pare, la prima vedere, o soluție practică și rentabilă. În realitate, însă, legea impune reguli clare, iar schimbarea modului de utilizare a apartamentului nu poate fi făcută fără respectarea unor condiții stricte.

Într-un condominiu, dreptul de proprietate nu este absolut. Orice activitate care depășește sfera locuirii poate afecta liniștea, siguranța sau confortul celorlalți locatari. De aceea, anumite inițiative nu sunt permise fără acorduri prealabile.

Un apartament are stabilită, prin actele de proprietate și documentația cadastrală, destinația de locuință. Atunci când spațiul este utilizat în mod constant pentru activități economice sau profesionale, se poate considera că are loc o schimbare de destinație. Iar această modificare nu poate fi făcută unilateral.

Dacă activitatea presupune prezența frecventă a clienților, program zilnic, echipamente care produc zgomot sau alte elemente ce pot crea disconfort, este necesar acordul scris al vecinilor direct afectați. În mod obișnuit, sunt vizați proprietarii apartamentelor situate în stânga și dreapta, precum și cei de deasupra și dedesubt.

Acordul trebuie exprimat în formă scrisă, nu verbal. Chiar și în absența unor lucrări de modificare a spațiului, simpla schimbare a modului de utilizare poate impune obținerea acestui consimțământ, mai ales dacă apar trafic intens de persoane, mirosuri, vibrații sau utilizarea suplimentară a instalațiilor comune.

Pe lângă acordul vecinilor direct afectați, proprietarul are obligația de a solicita și aprobarea Asociației de Proprietari. Aceasta nu este o formalitate, ci o etapă esențială în proces stabilită de Legea nr. 196/2018.

Aprobarea se acordă, de regulă, prin vot în cadrul adunării generale. Membrii asociației analizează impactul pe care activitatea propusă îl poate avea asupra imobilului și asupra comunității. Sunt evaluate aspecte precum liniștea și confortul locatarilor, utilizarea spațiilor comune, respectarea regulamentului intern și siguranța clădirii.

Fără această aprobare, schimbarea destinației poate fi contestată ulterior. Asociația sau vecinii pot sesiza autoritățile ori pot deschide acțiuni în instanță, iar activitatea desfășurată în apartament poate fi suspendată.

În funcție de domeniul de activitate, pot fi necesare autorizații și avize suplimentare. Pentru anumite profesii, este obligatorie obținerea autorizației de funcționare de la primărie, a avizului sanitar sau a altor aprobări specifice. În cazul activităților economice, punctul de lucru trebuie înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Dacă amenajarea presupune modificări de compartimentare, intervenții asupra instalațiilor sau alte lucrări care afectează structura sau accesul în clădire, poate fi necesară și autorizație de construire, potrivit legislației în vigoare.

Ignorarea acestor obligații poate atrage consecințe serioase. Proprietarul riscă amenzi contravenționale, plângeri din partea vecinilor, litigii civile și chiar obligația de a readuce apartamentul la destinația inițială. În unele situații, autoritățile locale pot refuza eliberarea autorizației de funcționare dacă documentația nu este completă sau dacă lipsesc acordurile cerute de lege.

Cele mai frecvente conflicte apar atunci când activitățile sunt demarate fără informarea și acordul vecinilor, când spațiile comune sunt utilizate excesiv sau când se fac modificări interioare fără autorizație. De aceea, înainte de a transforma apartamentul într-un spațiu profesional, proprietarii ar trebui să verifice cu atenție cadrul legal aplicabil, regulamentul intern al asociației și toate obligațiile administrative. Într-un bloc de locuințe, echilibrul dintre dreptul individual și interesul colectiv este esențial. Orice inițiativă care schimbă destinația unui apartament trebuie să țină cont nu doar de oportunitatea economică, ci și de regulile care protejează conviețuirea în comunitate.