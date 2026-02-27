Avantajul pe care românii îl au față de occidentali atunci când cumpără un apartament

Cumpărătorii unei locuințe în București achită printre cele mai mici costuri inițiale din Europa atunci când accesează un credit ipotecar, arată o analiză realizată de brokerul online Ipotecare.ro pe baza datelor colectate din mai multe state europene.

Potrivit studiului, costurile minime asociate achitate de un cumpărător în România se ridică la 1,59% din prețul locuinței. În Europa, doar Chișinău, cu 0,85%, și Praga, cu 1,08%, înregistrează valori procentuale mai mici.

În analiza Ipotecare.ro a fost luată în calcul o valoare medie de 107.500 de euro pentru un apartament cu două camere în București. În acest caz, costurile suplimentare minime ajung la aproximativ 2.530 de euro.

”Cumpărătorii unei locuinţe în Bucureşti achită printre cele mai mici taxe şi costuri asociate din Europa în momentul achiziţionării unei locuinţe prin credit ipotecar, de circa 2.500 de euro pentru un apartament mediu cu două camere, în timp ce cumpărătorii unui apartament similar din alte capitale europene plătesc în total costuri asociate care urcă şi la câteva zeci de mii de euro”, arată analiza realizată de Ipotecare.ro.

Costurile inițiale suportate de cumpărător includ taxa de înregistrare a proprietății, costurile notariale, comisioanele de acordare a creditului ipotecar percepute de instituțiile financiare, costurile de evaluare a proprietății și, acolo unde este cazul, comisionul brokerului de credite.

În cazul Bucureștiului, cea mai mare pondere o au costurile notariale, care se ridică în medie la 1,5% – 2% din prețul proprietății. Comisionul de acordare a creditului are o valoare cuprinsă între zero și 190 de euro, iar costul de evaluare a proprietății variază, în medie, între 100 și 200 de euro. Serviciile brokerului de credite sunt gratuite în România, potrivit datelor incluse în analiză.

În plus, taxa de înregistrare a proprietății este egală cu zero în București, aspect care contribuie la menținerea unui nivel redus al costurilor totale.

Comparativ, în alte capitale europene, costurile inițiale pot fi considerabil mai ridicate.

În Sofia, cumpărătorii achită în medie 3,78% din valoarea proprietății, echivalentul a aproximativ 5.125 de euro pentru un apartament mediu cu două camere. În Budapesta, costurile suplimentare ajung la 5,48% din prețul proprietății, adică aproape 10.000 de euro.

În Roma, costul adițional minim este de 5,66% din prețul proprietății, ceea ce înseamnă aproximativ 35.780 de euro pentru un apartament evaluat la 202.000 de euro, valoare medie luată în calcul în analiză.

În cazul Romei, taxa de înregistrare a proprietății reprezintă 2% din valoare sau 9% în cazul celei de-a doua proprietăți. Intabularea ipotecii este taxată cu 0,25%, costurile notariale minime se ridică la 2.000 de euro, comisioanele minime de acordare a creditului ajung la 1,25% din valoarea proprietății, iar comisionul brokerului variază între 1% și 3%.

În Madrid, costurile minime asociate ajung la 7,99% din valoarea proprietății, echivalentul a aproximativ 20.500 de euro. În Amsterdam, acestea se ridică la aproximativ 3% din preț, adică aproximativ 15.000 de euro.

Procentual, cele mai mari costuri raportate la valoarea locuinței sunt înregistrate în Viena, unde acestea ajung la 11,64%. În cazul unui apartament mediu cu două camere, suma totală a costurilor suplimentare se apropie de 56.000 de euro.

Cea mai mare sumă netă este consemnată în Paris, unde costurile totale minime asociate se ridică la puțin peste 58.000 de euro.

În multe dintre capitalele analizate, cele mai ridicate costuri sunt cele de înregistrare a proprietății. În Madrid acestea ajung la 6% din prețul locuinței, în Londra variază între 2% și 5%, în Berlin sunt de 6%, iar în Budapesta de 4%.

Costurile notariale variază, la rândul lor, între 0,2% în Chișinău și până la 8% pentru proprietățile mai vechi de trei ani în Paris.

Analiza subliniază că aceste costuri inițiale pot avea un impact semnificativ asupra deciziei de cumpărare, uneori mai mare decât costurile totale ale creditului pe termen lung.

”În compararea diferitelor oraşe din Europa trebuie să fie luate în calcul şi costurile iniţiale asociate cumpărării unei locuinţe, care includ toate taxele şi costurile tranzacţiei – iar acestea cântăresc mult mai mult pentru un cumpărător comparativ cu costurile creditului în sine, care ajung să fie împărţite pe o durată de zeci de ani. Impactul costurilor asociate este mult mai mare şi, ţinând cont că acestea pot ajunge la câteva zeci de mii de euro în alte capitale analizate, pot reprezenta un factor decisiv în închiderea sau nu a tranzacţiei. Astfel, accesibilitatea cumpărării unei locuinţe în România, dată de raportul preturi/salarii, este dublată şi de nivelul mai redus pe care îl au costurile asociate din ţara noastră”, a declarat Laurenţiu Bogdan, managing partner Ipotecare.ro.

Potrivit analizei, serviciile brokerilor de credite sunt gratuite în România, Bulgaria, Cehia, Germania, Grecia, Polonia și Ungaria. În schimb, în Spania acestea pot ajunge la 1% – 2% din valoarea locuinței, în Italia între 1% și 3%, în Viena între 3% și 4%, iar în Amsterdam între 1.300 și 2.000 de euro.

Comisioanele pentru acordarea creditului ipotecar variază între zero în București, Chișinău și Varșovia și până la 1,2% din valoarea proprietății în Paris sau 2% în Roma.

Costurile de evaluare a proprietății sunt cuprinse între zero în Londra și peste 1.000 de euro în Viena și Londra, în funcție de bancă și de caracteristicile imobilului.