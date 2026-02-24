Actul cu titlu obligatoriu de care are nevoie orice proprietar de apartament care dorește să schimbe destinația imobilului

Tot mai mulți proprietari iau în calcul transformarea apartamentului în birou, cabinet medical, salon sau alt spațiu cu activitate profesională. Legea impune însă condiții clare atunci când se schimbă destinația unei locuințe într-un spațiu cu alt regim de utilizare.

În cazul în care activitatea presupune modificarea destinației din locuință în spațiu profesional, este necesar acordul scris al vecinilor direct afectați – stânga, dreapta, sus și jos – precum și acordul asociației de proprietari.

Regimul juridic este reglementat prin Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

Actul normativ prevede că schimbarea destinației locuinței într-un spațiu cu altă utilizare este permisă doar cu respectarea anumitor condiții și cu acordul proprietarilor direct afectați.

Potrivit legii, acordul este necesar în special în situațiile în care activitatea desfășurată poate afecta liniștea, structura sau funcționalitatea condominiului.

În practică, „vecinii direct afectați” sunt considerați cei care au apartamentele situate în stânga, dreapta, deasupra și dedesubtul spațiului pentru care se solicită schimbarea destinației.

Acordul acestora trebuie să fie exprimat în scris.

Pe lângă acordul vecinilor, este necesar și votul asociației de proprietari, exprimat în cadrul unei adunări generale.

Schimbarea destinației poate implica și obținerea unor avize suplimentare, în funcție de tipul activității.

Autorizația de funcționare se eliberează de autoritatea locală, iar pentru anumite domenii – cum ar fi cabinetele medicale – sunt necesare și avize sanitare sau profesionale.

Informații privind autorizațiile și avizele pot fi consultate pe site-urile primăriilor sau pe portalul Ministerul Afacerilor Interne, în secțiunea dedicată evidenței persoanelor și procedurilor administrative.

În cazul activităților economice, este necesară și înregistrarea punctului de lucru la Oficiul Național al Registrului Comerțului

Dacă un proprietar schimbă destinația apartamentului fără acordul necesar, asociația de proprietari sau vecinii pot contesta situația în instanță.

În unele cazuri, autoritățile pot dispune suspendarea activității până la intrarea în legalitate.

De asemenea, în funcție de tipul modificărilor realizate, poate fi necesară autorizație de construire, conform Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.