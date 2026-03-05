Economia SUA a crescut, iar piața muncii e stabilă, potrivit raportului Rezervei Federale

Activitatea economică din Statele Unite a înregistrat o creștere modestă în ultimele săptămâni, în timp ce nivelul prețurilor a continuat să urce, iar piața muncii a rămas relativ stabilă, potrivit celui mai recent raport publicat miercuri de banca centrală americană, cunoscut sub numele de „Cartea bej” („Beige Book”), potrivit US News.

Documentul oferă o imagine asupra evoluțiilor economice din diferite regiuni ale țării și include informații obținute din sondaje și discuții cu lideri de afaceri și organizații comunitare.

Raportul menționează și efectele unor politici recente asupra mediului economic, inclusiv măsurile privind imigrația adoptate de administrația fostului președinte Donald Trump, care au influențat activitatea unor companii și situația angajaților din anumite zone ale țării.

Potrivit documentului, „per ansamblu, așteptările economice au fost optimiste, majoritatea districtelor (Fed) anticipând o creștere ușoară până la moderată în lunile următoare”.

Raportul realizat de Rezerva Federală reprezintă o sinteză a informațiilor economice colectate din cele 12 districte regionale ale instituției și este publicat înaintea reuniunilor în care oficialii stabilesc politica monetară.

Documentul oferă o perspectivă detaliată asupra evoluției economiei, pe baza datelor calitative provenite din mediul de afaceri.

Conform celei mai recente ediții, șapte dintre cele 12 districte au raportat o expansiune economică, în timp ce cinci au semnalat activitate stabilă sau în scădere. Comparativ cu raportul anterior publicat în luna ianuarie, datele indică o ușoară încetinire a ritmului de creștere.

În ceea ce privește evoluția prețurilor, raportul notează că „în general, companiile se așteptau ca prețurile să crească într-un ritm ceva mai lent pe termen scurt”.

Totuși, nivelul inflației rămâne ridicat, iar acest factor continuă să fie monitorizat atent de banca centrală.

Informațiile incluse în raport au fost colectate până la data de 23 februarie, înainte de unele evoluții geopolitice recente și după decizia Curții Supreme a Statelor Unite de a invalida o parte dintre tarifele globale impuse anterior de administrația Trump.

În cadrul ședinței din 27-28 ianuarie, Rezerva Federală a decis să mențină rata dobânzii de referință în intervalul 3,50% – 3,75%. Decizia a venit după o serie de reduceri ale dobânzii adoptate în ultimele trei reuniuni din 2025.

Oficialii băncii centrale au justificat menținerea dobânzii prin stabilizarea pieței muncii și prin faptul că inflația continuă să se situeze la un nivel ridicat.

Datele economice publicate ulterior au indicat o creștere constantă în sectorul manufacturier și o majorare a prețurilor de gros în luna ianuarie, fără semne evidente de deteriorare a pieței muncii.

În acest context, analiștii financiari se așteptau deja ca banca centrală să păstreze dobânzile neschimbate și la reuniunea programată pentru 17–18 martie.

Creșterea prețurilor petrolului, pe fondul tensiunilor geopolitice recente, ar putea menține presiunea asupra inflației și ar putea determina banca centrală să adopte o abordare prudentă pentru o perioadă mai lungă.

Raportul evidențiază și efectele măsurilor de restricționare a imigrației asupra pieței muncii din anumite regiuni ale Statelor Unite. În unele zone, companiile au raportat dificultăți în găsirea forței de muncă, iar aceste evoluții au influențat inclusiv nivelul cererii din partea consumatorilor.

Exemplele menționate în document indică faptul că anumite comunități, inclusiv cea din Minneapolis, au resimțit efecte asupra activității economice locale. Reducerea disponibilității forței de muncă a fost identificată drept unul dintre factorii care pot afecta ritmul de creștere economică.

Observațiile din raport par să confirme evaluările recente ale oficialilor Rezervei Federale, potrivit cărora piața muncii din Statele Unite se stabilizează, însă inflația rămâne o provocare pentru politica monetară.

În același timp, scena economică americană este marcată și de evoluții instituționale. Fostul președinte Donald Trump a înaintat Senatului nominalizarea lui Kevin Warsh pentru funcția de președinte al Rezervei Federale, înlocuindu-l pe actualul șef al instituției, Jerome Powell, al cărui mandat se încheie la mijlocul lunii mai.

Potrivit informațiilor din spațiul public, Warsh ar putea susține reduceri ale dobânzilor, o direcție susținută de Trump.