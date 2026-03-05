Ministrul Energiei: Stocurile de carburant ale României pot acoperi consumul pentru cinci luni

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România dispune de stocuri suficiente de carburant pentru aproximativ cinci luni, chiar și în ipoteza în care țara nu ar mai produce și nu ar mai importa deloc benzină sau motorină în perioada următoare. Oficialul a spus că aceste rezerve provin atât din stocuri comerciale, cât și din cele de urgență, potrivit Ministerului Energiei.

Declarațiile au fost făcute miercuri seară, în contextul discuțiilor despre evoluția prețurilor la carburanți și despre posibilitatea ca acestea să atingă pragul de 10 lei pe litru în România. Ministrul a explicat că evoluția pieței energetice depinde de numeroși factori greu de anticipat pe termen lung.

„Sunt atât de multe variabile încât, dacă întrebaţi orice ministru al Energiei acum cinci ani de zile dacă va ajunge preţul carburantului la 8 lei...”, a spus Bogdan Ivan, subliniind că prognozele în domeniul energiei sunt influențate de evoluții economice, geopolitice și comerciale la nivel global.

Oficialul a precizat că, teoretic, o creștere până la 10 lei nu poate fi exclusă într-un interval mai lung de timp, însă aceasta depinde de numeroase circumstanțe. „Ca să fiu foarte explicit: în anumite condiţii, într-un anumit interval de timp, este evident că poate să fie, peste un an, doi, trei, cinci, zece, nu ai de unde să ştii aceste lucruri”, a explicat ministrul.

În același timp, Bogdan Ivan a afirmat că autoritățile române au acționat rapid în ultimele zile pentru a limita impactul fluctuațiilor de pe piața petrolului. Potrivit acestuia, au fost identificate rute alternative de aprovizionare și au fost extinse contracte existente, pentru a asigura continuitatea livrărilor de țiței și produse petroliere.

Ministrul a mai spus că instituțiile statului și companiile din industria petrolieră au colaborat pentru a menține stabilitatea pieței. „Am apelat toate contactele pe care le am din Singapore până în Statele Unite ale Americii (...) şi am reuşit cea mai mică creştere de preţuri din toată Uniunea Europeană”, a afirmat Ivan, menționând implicarea Consiliului Concurenței, ANPC, ANAF și a operatorilor din sector.

Șeful de la Energie a insistat că tensiunile din piața carburanților nu sunt specifice doar României, ci se regăsesc la nivel global. În opinia sa, situația trebuie analizată în contextul evoluțiilor internaționale din domeniul energetic. „Situaţia complicată este în întreaga lume”, a punctat ministrul.

În ceea ce privește rezervele interne, Ivan a explicat că România dispune de două tipuri de stocuri care pot acoperi consumul pentru o perioadă semnificativă. Potrivit datelor prezentate de acesta, stocurile de urgență ar asigura necesarul pentru aproximativ trei luni, iar cele comerciale pentru încă aproape două luni.

„Dacă vorbim calm, aşezat şi arătăm toate aceste cifre, românii pot să vadă (...) că doar din stocurile comerciale şi de urgenţă, dacă noi nu am mai produce un litru de motorină sau nu am mai aduce un litru (...) în România, ne-ar ajunge aproape cinci luni de zile ceea ce avem acum”, a explicat ministrul.

El a adăugat că acest scenariu este unul strict ipotetic, deoarece în prezent România continuă atât producția internă, cât și importurile de țiței și produse rafinate. În plus, aprovizionarea se face prin mai multe rute, ceea ce reduce riscul unor blocaje majore.

Bogdan Ivan a reamintit că și în trecut au existat speculații privind o creștere abruptă a prețului carburanților până la 10 lei pe litru, însă astfel de scenarii nu s-au materializat. Potrivit ministrului, intervențiile autorităților și mecanismele de piață au contribuit la menținerea unei evoluții mai temperate a prețurilor.