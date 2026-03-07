Tendințe vestimentare 2026: Ghidul complet pentru primăvara aceasta

Primăvara anului 2026 aduce o paletă variată de culori, texturi și croieli care permit fiecăruia să-și exprime personalitatea prin vestimentație. Specialiștii în modă recomandă combinații versatile, confortabile, dar și spectaculoase, potrivite atât pentru oraș, cât și pentru ieșirile în natură. Designerii au explicat ce se poartă în acest sezon, potrivit Vogue.

Culorile pastelate continuă să fie populare, dar în 2026 ele sunt completate de tonuri puternice de fuchsia, verde smarald și albastru cobalt. Experții recomandă să nu te limitezi la o singură nuanță: combinațiile contrastante sunt la modă, în special în ținutele casual.

Imprimeurile florale și geometrice revin în forță, dar cu o abordare mai abstractă și artistică. Designerii sugerează că o rochie cu imprimeu floral poate fi purtată cu un sacou în tonuri neutre sau cu o geacă ușoară din denim pentru un look urban.

Primăvara 2026 favorizează materiale naturale și confortabile. Bumbacul, inul și lâna ușoară sunt ideale pentru zilele calde, dar și pentru diminețile răcoroase. În același timp, vin în trend țesăturile tech, rezistente la apă sau la vânt, perfecte pentru plimbările în oraș sau drumețiile de weekend.

Texturile diverse, de la catifea la tricotaje fine, permit mixaje inedite. De exemplu, un pulover moale din lână subțire purtat peste o cămașă din bumbac poate fi combinat cu o fustă plisată pentru un outfit sofisticat, dar confortabil.

Unul dintre cele mai importante sfaturi pentru primăvara 2026 este stratificarea. Temperaturile fluctuante cer outfituri care pot fi adaptate ușor. Tricourile sau bluzele ușoare se combină cu cardigane, sacouri subțiri sau jachete ușoare.

Pantofii sport sau bocancii ușori sunt ideali pentru confortul urban, iar pentru serile mai elegante, pantofii oxford sau cizmele scurte rămân opțiuni practice și stilate. Specialiștii recomandă să ai întotdeauna la îndemână un trench sau o jachetă impermeabilă, în caz de ploaie, fără a compromite stilul.

Accesoriile completează ținuta și sunt esențiale în primăvara 2026. Curelele late, gențile crossbody și eșarfele colorate sunt printre cele mai recomandate. Pălăriile cu boruri largi sau șepcile sport adaugă personalitate, iar ochelarii de soare în culori vibrante completează lookul urban.

Bijuteriile metalice, fie că sunt argintii sau aurii, rămân în top, însă designerii încurajează combinațiile de metale și forme. Cerceii supradimensionați sau colierele statement sunt opțiuni de luat în considerare, mai ales dacă restul ținutei este simplu.

Un alt aspect important în primăvara 2026 este sustenabilitatea. Tot mai mulți designeri promovează haine confecționate din materiale reciclate sau produse local. Piesele durabile, care pot fi purtate în mai multe sezoane, sunt preferate în detrimentul consumului rapid. Se recomandă să alegi ținute versatile, care pot fi adaptate pentru diferite ocazii și stiluri, reducând astfel impactul asupra mediului.

Pentru bărbați, costumele relaxate și sacourile supradimensionate sunt în vogă, combinate cu tricouri simple sau cămăși deschise la culoare. Pantalonii cu croială lejeră sau cei tip cargo pot fi purtați cu pantofi sport sau mocasini pentru un look modern și confortabil.

Pentru femei, rochiile fluide, fustele midi și pantaloni cu talie înaltă rămân esențiale. Combinate cu bluze tip crop, sacouri oversized sau jachete din denim, aceste piese creează outfituri versatile, potrivite atât pentru birou, cât și pentru ieșirile sociale.