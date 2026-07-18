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Rețetă de sezon. Ghiveci de legume la cuptor, preparatul care devine și mai bun a doua zi

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Rețetă de sezon. Ghiveci de legume la cuptor, preparatul care devine și mai bun a doua ziGhiveci. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Vara este sezonul perfect pentru preparatele pline de legume proaspete, iar ghiveciul de legume la cuptor se află lista celor mai gustoase. Sățios, aromat și ușor de pregătit, acesta poate fi servit atât cald, imediat după ce este scos din cuptor, cât și rece, a doua zi, când aromele sunt și mai bine întrepătrunse.

Preparatul de vară pe care îl poți servi și rece. Rețeta de ghiveci de legume la cuptor

Preparatul este potrivit atât pentru prânz, cât și pentru cină și poate fi savurat ca fel principal sau ca garnitură lângă fripturi ori pește.

Ingrediente

  • 4 cartofi potriviți
  • 2 dovlecei
  • 2 ardei (roșu și galben)
  • 2 cepe mari
  • 300 g fasole păstăi galbenă
  • 250 g boabe de fasole fierte (albă sau pestriță)
  • 4 roșii bine coapte
  • 200 ml bulion
  • 4-5 linguri ulei
  • 4 căței de usturoi
  • o legătură de pătrunjel verde
  • o legătură de mărar
  • sare, după gust
  • piper proaspăt măcinat
  • o linguriță de boia dulce
  • cimbru uscat (opțional)
  • 2-3 foi de dafin

Mod de preparare

Curățați și spălați toate legumele. Cartofii se taie cuburi potrivite, ceapa în solzi, ardeii în fâșii, iar dovleceii în rondele mai groase sau cuburi. Dacă fasolea păstăi este proaspătă, se fierbe timp de 5-7 minute în apă cu puțină sare, apoi se scurge.

Într-un vas încăpător pentru cuptor se pun cartofii, ceapa, ardeii, dovleceii, fasolea păstăi și boabele de fasole. Se adaugă roșiile tăiate cuburi, usturoiul mărunțit, uleiul, bulionul și condimentele.

Roșii

Roșii. Sursă foto: Pixabay

Cea mai ușoară rețetă de ghiveci. Te cucerește de la prima lingură

Amestecați bine toate ingredientele, astfel încât sosul să acopere uniform legumele. Dacă este nevoie, adăugați aproximativ 100 ml de apă.

Acoperiți vasul cu un capac sau cu folie de aluminiu și introduceți-l în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius pentru aproximativ 50 de minute.

Îndepărtați apoi capacul și mai lăsați preparatul la cuptor încă 20-30 de minute, până când cartofii sunt bine pătrunși, iar sosul scade și se îngroașă ușor.

La final, presărați pătrunjelul și mărarul tocate mărunt și lăsați ghiveciul să se odihnească 10-15 minute înainte de servire.

Ghiveciul de legume este chiar mai gustos după câteva ore sau a doua zi, servit rece, alături de o felie de pâine proaspătă sau de mămăligă.

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