Curățarea urmelor de vopsea de pe faianță sau gresie poate părea o muncă dificilă după ce ai terminat de zugrăvit, însă lucrurile devin mult mai simple dacă acționezi corect și alegi metodele potrivite în funcție de tipul de murdărie și de cât de veche este pata. În cele mai multe situații, primul pas este suficient pentru a îndepărta urmele proaspete de vopsea, mai ales dacă nu au apucat să se usuce complet, iar acest lucru se face prin spălarea suprafețelor cu apă caldă și detergent de vase, folosind o lavetă moale care să nu zgârie gresia sau faianța, potrivit Homes and Gardens.

În cele mai multe situații, primul pas este suficient pentru a îndepărta urmele proaspete de vopsea, mai ales dacă nu au apucat să se usuce complet, iar acest lucru se face prin spălarea suprafețelor cu apă caldă și detergent de vase, folosind o lavetă moale care să nu zgârie gresia sau faianța.

De multe ori, doar această etapă reușește să curețe mare parte din pete, mai ales dacă vopseaua este lavabilă și a fost împrăștiată accidental în timpul lucrului.

Dacă urmele nu dispar complet, o soluție eficientă este oțetul alb, care se aplică pe o lavetă și se folosește pentru a freca ușor zonele pe care există pete.

În cazul petelor mai mari se poate prepara o pastă din oțet și bicarbonat de sodiu, care se aplică direct pe vopsea și se lasă să acționeze câteva minute înainte de a fi îndepărtată cu un burete sau o perie moale, după care suprafața se clătește bine cu apă curată.

Pentru petele deja întărite, alcoolul sanitar sau acetona pot fi de mare ajutor, deoarece ajută la dizolvarea vopselei, însă este important să fie folosite cu grijă, doar după un test pe o zonă mică, pentru a evita deteriorarea suprafețelor sau a rosturilor dintre plăci, iar aplicarea se face cu o lavetă sau o dischetă demachiantă, prin tamponare și frecare ușoară.

Dacă vopseaua s-a uscat bine și nu mai iese ușor, poți încerca să încălzești zona cu un uscător de păr, ca să înmoi stratul și să îl desprinzi mai ușor, iar apoi să folosești o spatulă din plastic sau o racletă.

O altă metodă eficientă este utilizarea apei oxigenate de 3%, care se aplică direct pe pată și se lasă să acționeze timp de câteva minute, după care zona se curăță ușor cu o periuță de dinți veche, iar la final se clătește bine cu apă caldă.

Dacă nicio altă soluție nu funcționează, poți apela la diluant, însă trebuie să îl folosești cu mare atenție, în spații bine aerisite și cu mănuși de protecție, deoarece este o substanță puternică. Înainte de aplicare, este recomandat să testezi pe o zonă mai ascunsă, ca să te asiguri că nu deteriorezi suprafața. După ce cureți, spală din nou zona cu apă și detergent, pentru a elimina complet orice urmă chimică.

În unele cazuri, bureții tip melamină pot ajuta la îndepărtarea petelor ușoare fără substanțe chimice, iar în magazinele de bricolaj se găsesc și soluții speciale pentru curățarea vopselei de pe suprafețe ceramice, care pot fi o variantă sigură și eficientă, mai ales când petele sunt vechi sau dificil de îndepărtat.