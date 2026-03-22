Cât costă, în medie, să zugrăvești un apartament

Zugrăvirea unui apartament rămâne una dintre cele mai frecvente lucrări de întreținere din locuință. Costul final diferă de la un caz la altul, în funcție de suprafață, starea pereților și materialele alese. În 2026, diferențele de preț sunt vizibile atât la manoperă, cât și la produsele folosite.

Pentru o zugrăvire interioară simplă, cu vopsea lavabilă, prețurile încep de la aproximativ 15 lei pe metru pătrat și pot ajunge până la 30 de lei, în funcție de complexitatea lucrării. Pentru o estimare rapidă, suprafața care trebuie vopsită se calculează prin înmulțirea suprafeței utile cu 3. Astfel, în cazul unui apartament de 50 de metri pătrați, suprafața de lucru ajunge la aproximativ 150 de metri pătrați, iar costul total se situează, în general, între 2.250 și 4.500 de lei.

Pentru lucrările foarte simple, pe alte site-uri de specialitate apar tarife mai mici, care încep de la aproximativ 11 lei și pot ajunge la 16 lei pe metru pătrat, cu material și manoperă incluse.

În cazul unui apartament de 50 de metri pătrați, costul se poate situa între 1.650 și 2.400 de lei pentru aplicarea a două straturi de lavabilă albă. Diferențele față de alte oferte apar, de regulă, deoarece unele estimări includ doar vopsirea propriu-zisă, în timp ce altele includ și pregătirea pereților.

Când lucrarea include protejarea mobilierului, acoperirea fisurilor, aplicarea amorsei și curățenia de după, costul crește. Pentru un apartament cu două camere, de 40-50 de metri pătrați, un buget orientativ ajunge la 3.800-6.300 de lei.

Alte estimări plasează zugrăvirea unui apartament de 50 de metri pătrați între 3.200 și 3.800 de lei, în timp ce unele oferte indică aproximativ 3.500 de lei pentru un apartament cu două camere și 50 de metri pătrați.

Materialele pot schimba semnificativ costul total. Pe site-urile de specialitate, prețurile pentru vopseaua lavabilă de interior pornesc de la aproximativ 7-15 lei pe litru și pot depăși 30-56 de lei pe litru pentru gamele superioare. Exemplele disponibile arată că o găleată de 15 litri poate costa în jur de 105 lei, una de 10 litri aproximativ 117 lei, iar produsele premium de 15 litri pot depăși 500 de lei.

La acestea se adaugă amorsa și, acolo unde este necesar, gletul. Pentru amorsă, pe site-urile de specialitate apar produse de 4 litri la aproximativ 67,99 lei, cu o acoperire de 67-200 de metri pătrați, în funcție de suprafață. În cazul gletului, prețurile pentru saci de 20-22 de kilograme pornesc de la aproximativ 37,79 lei și pot depăși 67 de lei.

Un apartament cu pereți curați, fără crăpături și fără urme de fum, igrasie sau straturi vechi degradate, costă mai puțin de zugrăvit. În schimb, dacă sunt necesare decopertări, reparații sau mai multe straturi, factura urcă rapid.

Contează și tipul de vopsea ales. Pentru unele produse, producătorii indică un randament de aproximativ 10 metri pătrați pe litru pe strat, iar sistemul recomandat include un strat de amorsă și două straturi de finisaj.