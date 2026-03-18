Criza cimitirelor din România. Un loc de veci a ajuns să coste pe OLX cât o mașină second-hand

Piața locurilor de veci din marile orașe din România traversează o transformare discretă, dar profundă. În lipsa spațiilor disponibile și pe fondul unei cereri constante, prețurile au crescut accelerat în ultimii ani. În unele cazuri, costul unui loc de veci a ajuns comparabil cu cel al unei mașini second-hand, fenomen care ridică întrebări despre accesul populației la servicii funerare de bază.

Datele din piață arată că, dincolo de tarifele oficiale, există o adevărată „piață paralelă”, unde locurile de veci se tranzacționează la prețuri de zeci de mii de euro.

În București, diferențele de preț sunt uriașe, în funcție de poziția în cimitir, tipul locului și existența unei construcții funerare.

Potrivit datelor din piață, un loc de veci poate porni de la aproximativ 1.500 de euro în cimitire periferice și poate depăși 50.000 de euro pentru un cavou în Cimitirul Bellu. Locurile de veci au ajuns să se vândă inclusiv pe OLX.

Anunțurile publice confirmă această realitate. Pe platformele de vânzări, locurile de veci din București sunt listate frecvent între 2.000 și 15.000 de euro, dar există și oferte care ajung la 30.000, 35.000 sau chiar 65.000 de euro pentru cavouri sau amplasamente premium .

În unele cazuri, două locuri de veci în zone centrale sunt vândute cu aproximativ 39.000 de euro, iar un loc standard în Bellu poate ajunge la 15.000 de euro .

Aceste valori sunt comparabile cu prețul unei mașini second-hand de clasă medie, ceea ce transformă achiziția unui loc de veci într-o investiție semnificativă pentru familii.

Un paradox evident apare atunci când se compară aceste prețuri cu tarifele oficiale practicate de autorități.

Conform Administrației Cimitirelor, concesionarea unui loc de veci în București poate costa doar câteva sute de lei, în funcție de categorie și durată. De exemplu, concesiunea pe termen nelimitat pornește de la aproximativ 417 lei pentru cimitirele de categorie superioară .

Diferența uriașă dintre tarifele oficiale și prețurile de pe piața liberă este explicată de lipsa locurilor disponibile și de transferul drepturilor de concesiune între persoane fizice.

Cu alte cuvinte, statul oferă locuri la prețuri simbolice, dar acestea devin extrem de scumpe atunci când sunt revândute.

Problema de fond este una simplă și brutală: orașele mari nu mai au spațiu pentru extinderea cimitirelor.

În București, dar și în orașe precum Cluj, Iași sau Constanța, locurile disponibile sunt limitate, iar cererea rămâne constantă.

În Constanța, de exemplu, un loc de veci cu criptă pornește de la aproximativ 11.000 de lei, chiar și în condițiile unei piețe mai puțin tensionate decât în Capitală .

În aceste condiții, locurile deja existente devin o resursă rară, iar prețul crește natural, după logica pieței.

Prețul unui loc de veci nu se oprește la suma plătită pentru concesiune sau cumpărare.

Specialiștii din domeniul serviciilor funerare arată că există costuri suplimentare semnificative, inclusiv întreținerea anuală și amenajarea locului.

Taxele de întreținere pot varia între 40 și 200 de lei anual, în funcție de categoria cimitirului .

În plus, amenajarea unui loc de veci poate costa de la câteva sute de lei pentru lucrări simple până la mii de lei pentru placări din marmură sau construcții funerare complexe .

Astfel, investiția totală poate crește rapid, depășind costul inițial de achiziție.

Fenomenul poate părea absurd la prima vedere, dar are o logică economică destul de clară.

Oferta este limitată, iar cererea este constantă și inevitabilă. Spre deosebire de alte bunuri, locurile de veci nu pot fi „produse” rapid și nici nu pot fi extinse la nesfârșit.

În plus, poziția în cimitir joacă un rol esențial. Locurile situate lângă alei principale sau în cimitire istorice sunt considerate premium și se tranzacționează la prețuri mult mai mari.

Una peste alta, piața locurilor de veci începe să semene cu cea imobiliară, unde amplasamentul dictează valoarea.

Creșterea prețurilor aduce în prim-plan o problemă sensibilă: accesul echitabil la locuri de înhumare.

Pentru multe familii, costurile actuale sunt dificil de suportat, mai ales în contextul altor cheltuieli legate de înmormântare.