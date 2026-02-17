Cum obții un loc de veci în Capitală și cât costă întreținerea lui în 2026

Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane (ACCU) din București gestionează 15 cimitire de stat, unde persoanele cu domiciliul în Capitală pot solicita un loc de înhumare. Printre acestea se numără Bellu, Berceni 2, Bucureștii Noi, Colentina (Reînvierea), Dămăroaia, Ghencea, Domnești, Iancu Nou, Izvorul Nou, Metalurgiei, Pantelimon 2, Sfânta Vineri, Străulești 2, Tudor Vladimirescu și Cimitirul Vest. Obținerea unui loc de veci se face gratuit, la cerere, printr-o concesiune valabilă timp de șapte ani, însă numai după decesul persoanei vizate. Spre deosebire de practicile din trecut, când locurile de veci se puteau rezerva chiar și cu ani înainte, în prezent familiile celor trecuți în veșnicie sunt nevoite să se ocupe de acest aspect.

Concesiunea pentru un loc de înhumare poate fi obținută doar de anumite persoane apropiate: văduv sau văduvă, rude de gradul I până la IV, rude colaterale sau cei care au avut în întreținere persoana decedată, cu un contract în acest sens.

Cererea trebuie depusă la secretariatul ACCU și trebuie însoțită de următoarele documente: certificatul de deces al persoanei, adeverința de înhumare, actul de identitate al solicitantului și cererea-tip completată la ghișeu.

„Dacă nu deţineți un loc de veci, cea mai apropiată rudă de sînge a defunctului (sot, soție, fiu, fiică etc.) se poate adresa pentru repartizarea unui loc de 7 ani, secretariatului Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane din Strada Iuliu Hațieganu nr. 1, sector 4 (in incinta crematoriului Vitan-Bârzesti, situat în spatele Institutului de Medicină Legală Mina Minovici)”, se arată pe site-ul administrației.

Odată depusă cererea, personalul ACCU repartizează locul în funcție de disponibilitate, de obicei în cimitirele de la periferie, deoarece cele centrale, precum Bellu, sunt supraaglomerate.

După înmormântare, concesionarul trebuie să păstreze curățenia și să respecte regulamentul cimitirului. De asemenea, se achită anual tariful de întreținere, care include menținerea curățeniei, a vegetației, a grupurilor sanitare și asigurarea pazei.

Tarifele pentru întreținerea locului de veci în 2026

Prețurile variază în funcție de categoria cimitirului:

Categoria I (Bellu) – 200 lei/an pentru 3 mp

Categoria II și III – 90 lei/an

Categoria IV – 40 lei/an

Nișă la crematoriu – 30 lei/an

Plata se poate face la casieria cimitirului, prin transfer bancar sau online prin Ghișeul.ro, menționând numele concesionarului și locul de veci.

Neplata la timp atrage penalități de 0,1% pe zi, iar anumite categorii sociale, precum veterani, invalizi sau persoane cu ajutor social, beneficiază de reducere de 50% dacă prezintă documentele justificative.

După 7 ani, concesionarul poate solicita transformarea locului în loc de veci, pe termen nelimitat. Pentru aceasta se depune o cerere la Serviciul Acte de Concesiune ACCU, împreună cu factură de înhumare, certificatul de deces, actele de stare civilă și declarații notariale, dacă este cazul.

Taxa pentru transformare variază între 50 și 340 lei, în funcție de categoria cimitirului. După aprobare, documentul de concesiune pe termen nelimitat se eliberează în 30 de zile. Amenajările mai complexe, cum ar fi cavoul sau cripta, se pot realiza doar prin firme autorizate ACCU.

Chiar dacă se numește „loc de veci”, dreptul de folosință poate fi pierdut dacă nu se plătesc taxele de întreținere timp de 7 ani consecutivi, locul este lăsat în paragină, titularul primește alt loc de veci sau renunță la concesiune.

Locurile de veci de la stat nu se vând, dar dreptul de concesiune poate fi transmis moștenitorilor până la gradul IV sau prin donație între persoane în viață, cu acte notariale și aprobarea administrației.

În 2026, serviciile funerare din România au înregistrat scumpiri importante. La Sibiu, tarifele pentru înhumare peste un mormânt existent au crescut la 625 lei, deshumarea osemintelor la 805 lei, iar taxa anuală de întreținere la 20 lei. Săparea gropilor costă 585 lei, iar utilizarea capelei mortuare 555 lei pe zi. La Bistrița, tarifele pentru locurile de veci au crescut semnificativ, iar concesiunile pe 25 și 40 de ani au ajuns până la 1.500 lei în zona A.