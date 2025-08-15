Justitie Dosarul locurilor de veci date ilegal în Ghencea Militar 3. DNA extinde ancheta în cazul generalilor acuzați







Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au extins ancheta în dosarul concesionării ilegale a locurilor de veci din Cimitirul Ghencea Militar 3, după ce au apărut noi indicii privind posibila implicare a unor oficiali militari de rang înalt și a mai multor persoane publice.

În centrul investigației se află fostul șef al Logisticii Armatei, generalul cu trei stele Cătălin Zisu, și generalul Alexandru Nedelcu, fost comandant al unității militare care administra cimitirul. Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi oferit locuri de veci în mod ilegal către diverse persoane, în special artiști, în perioada 2018–2024.

Ancheta vizează o listă nouă de persoane care ar fi beneficiat de aceste morminte fără a avea dreptul legal, conform prevederilor Ministerului Apărării Naționale.

Printre cei vizați de anchetă se numără mai mulți artiști cunoscuți din România, iar cercetările DNA se concentrează atât pe mecanismul prin care locurile au fost alocate, cât și pe motivațiile din spatele acestor decizii. Dosarul a fost deschis inițial în urma unor sesizări privind nereguli grave în administrarea cimitirului militar, iar ancheta este în desfășurare.

Potrivit unor surse judiciare citate de Știrile Pro TV, generalul Zisu i-ar fi cerut personal generalului Nedelcu să rezerve locuri de veci pentru mai mulți artiști, printre care Marina Voica-Teodorescu, Horia Moculescu, Marcel Pavel, Oana Sîrbu, Adrian Daminescu, Corina Chiriac, Ovidiu Komornik și Daniel Iordăchioaie.

Cântărețul Horia Moculescu a declarat: „Într-o zi m-am trezit cu un soldat la mine la ușă. A venit cu un plic din partea domnului general Cătălin Zisu, unde mi se oferea ca recompensă pentru calitățile mele de suporter al muzicii românești și făcător de muzică ușoară, un loc de veci în Ghencea Militar”.

Artistul Marcel Pavel a confirmat implicarea sa, explicând că a fost angajat civil al Ansamblului Doina al Armatei și că generalul Zisu „și-a dorit să îi recompenseze pe artiști fără să ceară nimic în schimb”.

În schimb, Corina Chiriac a respins ideea de a fi beneficiat de un astfel de loc, susținând că numele ei a fost trecut pe listă dintr-o neînțelegere: „Am deja un cavou de familie”. Ceilalți artiști nu au putut fi contactați pentru a-și exprima poziția oficială.

Generalul Cătălin Zisu, trecut între timp în rezervă, se află sub control judiciar pe cauțiune, fiind acuzat de abuz în serviciu. Acesta a încercat să conteste măsura în instanță, însă Curtea de Apel București i-a respins cererea. În apărarea sa, Zisu a prezentat instanței documente privind cariera sa militară, studiile urmate și cărțile publicate, afirmând că nu are intenția de a influența ancheta în vreun fel.

Generalul are interdicția de a comunica cu alți 19 inculpați și 54 de martori din dosar. În paralel, anchetatorii așteaptă finalizarea unei expertize legate de aproximativ 3.000 de tablouri, ridicate în timpul perchezițiilor efectuate la locuința generalului și la cea a unei persoane apropiate. Investigația este una amplă, iar procurorii DNA suspectează o rețea mai largă de complicități și favoruri acordate în mod ilegal în schimbul influenței sau loialității.