Social

Cimitirele schimbă tarifele din 2026. Cât costă înhumarea și întreținerea locului de veci

Comentează știrea
Cimitirele schimbă tarifele din 2026. Cât costă înhumarea și întreținerea locului de vecicimitir / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

În 2026, scumpirile nu au ocolit nici serviciile funerare din România. Mai multe orașe au majorat tarifele pentru utilizarea capelei mortuare, săparea gropilor și taxele pentru locurile de veci, ca urmare a ajustărilor la rata inflației și a creșterii generale a costurilor, potrivit Primăriahuși.

Serviciile funerare s-au scumpit

La Sibiu, de exemplu, începând cu 1 ianuarie 2026, tarifele pentru înhumare peste un mormânt existent au urcat de la 560 la 625 de lei. Deshumarea osemintelor a crescut de la 725 la 805 lei, iar taxa anuală de întreținere a cimitirului a fost majorată la 20 de lei, comparativ cu 18 lei anul trecut.

Cimitir

Cimitir/ Sursa foto: EvZ

Tarifele pentru săparea gropilor au ajuns la 585 de lei, iar utilizarea capelei mortuare costă acum 555 de lei pe zi. Transportul mortuar în interiorul orașului a crescut de la 260 la 290 de lei, iar pentru zonele limitrofe, până la 30 km, tarifele au ajuns la 585 de lei. Reprezentanții Primăriei Sibiu au explicat că aceste majorări reflectă evoluția inflației și costurile crescute ale serviciilor.

Taxele pentru locurile de veci au crescut

Și la Bistrița, taxele pentru locurile de veci au urcat considerabil. În zona A, atribuirea unui loc de veci ajunge la 350 de lei, de la 105 lei anul trecut, iar în zona B la 250 de lei, față de 79 de lei anterior.

Bolojan, atacat din interiorul PNL. Primarii, prinși în furtuna taxelor și impozitelor: Au rămas să gestioneze nota de plată
Bolojan, atacat din interiorul PNL. Primarii, prinși în furtuna taxelor și impozitelor: Au rămas să gestioneze nota de plată
Templul secret care calculează viitorul. În interiorul celui mai puternic computer din lume
Templul secret care calculează viitorul. În interiorul celui mai puternic computer din lume

Concesiunile pe 25 de ani s-au majorat la 1.000 de lei în zona A și 750 de lei în zona B, iar pentru 40 de ani, tarifele devin 1.500 de lei în zona A și 1.100 de lei în zona B. În acest oraș, taxa anuală de întreținere a rămas la 20 de lei, iar utilizarea capelei costă 40 de lei lunar.

lumanari cimitir

Lumânări cimitir. Sursa foto: Freepik

În context mai larg, aceste ajustări fac parte dintr-o serie de scumpiri care au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026 în România, inclusiv accize majorate la alcool, carburant, țigări și băuturi dulci, dar și indexări la impozitele locale pentru clădiri și mașini, precum și noi taxe pentru coletele non‑europene.

Multe familii, afectate

Creșterile recente afectează direct familiile care se confruntă cu cheltuieli funerare, iar autoritățile locale subliniază că acestea sunt stabilite pentru a menține serviciile de întreținere și funcționare a cimitirelor la standarde adecvate.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:44 - Bolojan, atacat din interiorul PNL. Primarii, prinși în furtuna taxelor și impozitelor: Au rămas să gestioneze nota d...
19:35 - Noi amenzi pentru turiștii din Europa. Măsuri stricte împotriva celor care nu respectă regulile
19:27 - Mihai Mitoșeru, despre tatăl lui: Deși m-a părăsit, i-am fost alături în ultimii trei ani din viață
19:16 - Templul secret care calculează viitorul. În interiorul celui mai puternic computer din lume
19:09 - Victor Ponta: Ministrul Apărării este obligat să explice fondurile trimise Ucrainei. Sunt bani publici
19:00 - Femeia care a amanetat bijuteriile pentru o țară. Destinul Doamnei Stanca

HAI România!

Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității

Proiecte speciale