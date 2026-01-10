Cimitirele schimbă tarifele din 2026. Cât costă înhumarea și întreținerea locului de veci

În 2026, scumpirile nu au ocolit nici serviciile funerare din România. Mai multe orașe au majorat tarifele pentru utilizarea capelei mortuare, săparea gropilor și taxele pentru locurile de veci, ca urmare a ajustărilor la rata inflației și a creșterii generale a costurilor, potrivit Primăriahuși.

La Sibiu, de exemplu, începând cu 1 ianuarie 2026, tarifele pentru înhumare peste un mormânt existent au urcat de la 560 la 625 de lei. Deshumarea osemintelor a crescut de la 725 la 805 lei, iar taxa anuală de întreținere a cimitirului a fost majorată la 20 de lei, comparativ cu 18 lei anul trecut.

Tarifele pentru săparea gropilor au ajuns la 585 de lei, iar utilizarea capelei mortuare costă acum 555 de lei pe zi. Transportul mortuar în interiorul orașului a crescut de la 260 la 290 de lei, iar pentru zonele limitrofe, până la 30 km, tarifele au ajuns la 585 de lei. Reprezentanții Primăriei Sibiu au explicat că aceste majorări reflectă evoluția inflației și costurile crescute ale serviciilor.

Și la Bistrița, taxele pentru locurile de veci au urcat considerabil. În zona A, atribuirea unui loc de veci ajunge la 350 de lei, de la 105 lei anul trecut, iar în zona B la 250 de lei, față de 79 de lei anterior.

Concesiunile pe 25 de ani s-au majorat la 1.000 de lei în zona A și 750 de lei în zona B, iar pentru 40 de ani, tarifele devin 1.500 de lei în zona A și 1.100 de lei în zona B. În acest oraș, taxa anuală de întreținere a rămas la 20 de lei, iar utilizarea capelei costă 40 de lei lunar.

În context mai larg, aceste ajustări fac parte dintr-o serie de scumpiri care au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026 în România, inclusiv accize majorate la alcool, carburant, țigări și băuturi dulci, dar și indexări la impozitele locale pentru clădiri și mașini, precum și noi taxe pentru coletele non‑europene.

Creșterile recente afectează direct familiile care se confruntă cu cheltuieli funerare, iar autoritățile locale subliniază că acestea sunt stabilite pentru a menține serviciile de întreținere și funcționare a cimitirelor la standarde adecvate.