Vara, plantele de apartament sunt expuse unor condiții dificile care nu țin doar de temperaturile ridicate, ci și de modul în care sunt îngrijite în mod obișnuit. Multe dintre probleme apar din gesturi simple, făcute fără intenție, dar care pot duce la uscarea frunzelor, arsuri sau chiar pierderea plantei. Iată cum pot fi protejate în timpul caniculei.

Una dintre greșelile frecvente este stropirea frunzelor atunci când planta este expusă direct la soare. În astfel de situații, apa se evaporă rapid și poate amplifica acțiunea razelor solare, favorizând apariția petelor sau a arsurilor pe frunze.

Din acest motiv, este mai sigur ca stropirea să fie făcută dimineața devreme sau seara, când lumina este mai blândă și planta are timp să absoarbă umiditatea.

O altă problemă apare atunci când ghivecele sunt ținute foarte aproape de ferestrele pe care bate soarele puternic. Sticla se încălzește rapid și poate crea un efect de seră, iar frunzele ajung să fie afectate de temperaturi mult prea ridicate.

În astfel de situații, este recomandat ca plantele să fie mutate mai departe de geam sau protejate cu o perdea subțire care filtrează lumina.

Deși aerul condiționat oferă confort în locuință, acesta poate reduce umiditatea din aer, iar multe plante sunt afectate. Frunzele devin mai fragile, iar vârfurile încep să se usuce treptat.

Plantele nu ar trebui așezate în curentul direct de aer rece, iar umiditatea poate fi menținută prin metode simple, precum gruparea ghivecelor sau amplasarea unui recipient cu apă în apropiere.

Un alt aspect esențial este modul în care sunt udate plantele, care vara trebuie adaptat în funcție de temperatură și de nevoile fiecărei specii. Udarea în exces poate duce la putrezirea rădăcinilor, în timp ce lipsa apei provoacă ofilirea rapidă a frunzelor.

Pe lângă aceste greșeli, multe plante sunt afectate și de faptul că nu sunt mutate sau rotite periodic, ceea ce duce la o creștere dezechilibrată, cu frunzele orientate într-o singură direcție.

În același timp, depunerea prafului pe frunze reduce capacitatea plantei de a realiza fotosinteza, mai ales în perioadele cu lumină puternică. Un alt aspect important este lipsa drenajului în ghivece, care favorizează acumularea apei în exces și poate afecta rapid rădăcinile.

Pentru a evita acest lucru, frunzele trebuie curățate periodic cu o lavetă moale sau pulverizate ușor cu apă, astfel încât să fie îndepărtat stratul de praf fără a le deteriora. În același timp, este important ca ghivecele să aibă orificii de drenaj și ca excesul de apă să nu rămână acumulat în farfurioară, pentru a proteja rădăcinile și a menține planta sănătoasă.