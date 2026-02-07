Cinci plante de evitat pentru cultivare. Sunt un chin și nu merită financiar

Unele legume pur și simplu nu merită cultivate! După ce ați însumat toate cheltuielile de cumpărare a semințelor sau plantelor, factura de apă și alte auxiliare, este posibil să fi cheltuit mai mulți bani pe legume decât dacă le-ați cumpăra de la magazin. Acestea sunt unele dintre cele mai scumpe legume peste care e de sărit când vine vorba despre grădina proprie, conform gardentherapy.ca.

Broccoli și conopida aparțin aceleiași familii și au un model de creștere similar. În nouă din zece cazuri, broccoli și conopida de casă nu vor arăta deloc așa cum le vedeți la magazinul alimentar.

Legumele se pot turti, formând capete mici în loc de unele mari. De asemenea, conopida poate să nu pară albă pură, ci mai degrabă galbenă și rumenită din cauza hranei nepotrivite.

Ambele necesită un sezon lung de creștere și sunt destul de pretențioase în ceea ce privește temperatura. De asemenea, insectelor le place să mănânce broccoli și conopidă, așa că este posibil să aveți concurență în timpul recoltării.

Varza și salata verde nu merită dua dureri de cap cultivatorilor. Au sezoane lungi de creștere, ocupă mult spațiu și sunt adesea mâncate de viermii și afidele de varză înainte de a putea fi bune de consumat.

În ceea ce privește varza, este, de asemenea, destul de ieftin să o cumperi de la magazinul alimentar. Salata verde, totuși, este scumpă în extrasezon.

Este mult mai ușor să crești salată verde în recipiente în care gândacii nu se pot dezvolta. Plantați succesiv frunze vrac și salată cu frunze mici, astfel încât să puteți recolta după cum aveți nevoie.

Porumbul ocupă mult spațiu pentru cantitatea de pe care o veți obține într-o suprafață mică. De asemenea, șoarecilor le place să mănânce știuleți de porumb.

Este nevoie de mult timp pentru a deveni suficient de mare și adesea nu va atinge înălțimile ridicate pe care le vedeți în filme. Porumbul proaspăt este foarte dulce, așa că văd că merită cultivat doar dacă nu locuiți lângă un supermarket.

Un fruct foarte apreciat, dar foarte greu de cultivat. Indiferent că este vorba despre pepenele roșu sau de cel galben. Este nevoie de un climat cald, dar și umed. La fel ca și în cazul porumbului, nu merită cultivat pe surpafețe mici. Pepenele prinde doar în zonele unde fermierii își fac un scop din acest tip de fruc, pentru vânzare.

Este o legumă destul de scumpă în supermarketuri, așa că pare o idee bună de-a fi cultivat acasă. Pe de altă parte, durează destul de mult pentru a obține un randament bun. Ca plantă perenă, este nevoie de cel puțin un an pentru a obține produsul și poate dura până la cinci ani pentru a obține un randament de dimensiuni bune.

Dar dacă nu vă deranjează așteptarea, ați putea avea o plantă bună de sparanghel după aproximativ 15 ani.