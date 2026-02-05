Trei rețete turcești gustoase și ușor de făcut

Rețete turcești gustoase. Bucătăria turcească este recunoscută în întreaga lume pentru aromele sale intense, combinațiile de mirodenii și preparatele sățioase care combină tradiția cu simplitatea, potrivit grandturkbazaar.

Dacă vrei să aduci acasă gustul autentic al Turciei, există câteva rețete ușor de realizat, care nu necesită ingrediente greu de găsit sau tehnici complicate.

Menemen este un preparat tradițional servit la micul dejun în Turcia, dar poate fi savurat și la prânz sau cină. Este ușor de făcut, rapid și plin de aromă. Menemen este o omletă turcească cu roșii și ardei.

Ingrediente (pentru 2 persoane):

3 ouă

2 roșii mari, coapte

1 ardei gras verde

1 ceapă mică

2 linguri de ulei de măsline

Sare și piper după gust

Opțional: boia dulce sau iute, pătrunjel proaspăt pentru decor

Mod de preparare:

Taie ceapa și ardeiul cubulețe mici. Într-o tigaie medie, încinge uleiul și călește ceapa până devine transparentă.

Adaugă ardeiul și călește-l 2-3 minute până se înmoaie.

Curăță roșiile de coajă și taie-le cuburi. Pune-le în tigaie și lasă-le să fiarbă ușor timp de 5-7 minute.

Adaugă sare, piper și boia după preferință.

Bate ouăle și toarnă-le peste legume, amestecând ușor până când omleta se încheagă.

Servește menemenul cald, cu pâine proaspătă sau lipie.

Mercimek Köftesi este o gustare vegetariană tradițională, foarte populară în Turcia, ușor de făcut și foarte sănătoasă. Ingrediente (pentru 4 persoane):

1 cană de linte roșie

2 căni de apă

1 ceapă mică, tocată mărunt

1/2 cană pesmet fin

2 linguri ulei de măsline

1 linguriță pastă de ardei sau pastă de tomate

1 legătură de pătrunjel tocat

Sare, piper, chimen, boia dulce

Mod de preparare:

Fierbe lintea în 2 căni de apă până se înmoaie și absoarbe toată apa, aproximativ 15-20 minute.

Într-o tigaie, călește ceapa în ulei de măsline, apoi adaug-o la linte împreună cu pasta de ardei, sare și condimente.

Adaugă treptat pesmetul și amestecă până obții un aluat moale, dar care se poate modela.

Ia bucăți din aluat și modelează chifteluțele în formă ovală.

Servește-le reci sau la temperatura camerei, cu frunze de salată sau lămâie stoarsă deasupra.

Tavuk Şiş sunt frigărui de pui aromate, extrem de populare în restaurantele din Turcia, dar și foarte ușor de pregătit acasă. Ingrediente (pentru 4 persoane):

500 g piept de pui, tăiat cuburi

3 linguri ulei de măsline

2 linguri iaurt natural

1 linguriță pastă de tomate

1 linguriță boia dulce

1/2 linguriță chimen măcinat

Sare și piper după gust

Bețe pentru frigărui

Mod de preparare: