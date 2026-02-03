Paste cu carne și spanac. Prânzul pe care îl poți lua la birou

Pastele cu carne și spanac sunt ideale pentru un prânz în familie sau pentru o masă sățioasă la birou. Se prepară rapid, se pot păstra ușor în caserole și își păstrează aroma și textura chiar și a doua zi. Acest preparat nu doar că te satură, dar îți oferă și energia necesară pentru întreaga zi.

Ingrediente necesare pentru această rețetă:

300 g paste la alegere (penne, fusilli sau tagliatelle)

250 g carne tocată (vită, pui sau porc)

200 g spanac proaspăt sau congelat

2 căței de usturoi, tocați mărunt

1 ceapă medie, tocată fin

1 conservă de roșii tocate (aproximativ 400 g)

2 linguri de pastă de roșii

1 lingură de ulei de măsline

Sare și piper după gust

Oregano sau busuioc pentru aromă

Opțional: parmezan ras sau mozzarella pentru servire

Opțional: ciuperci feliate sau ardei gras pentru un plus de textură și savoare

Începe prin a pune pastele la fiert în apă sărată, urmând instrucțiunile de pe ambalaj pentru a obține textura „al dente”. După fierbere, scurge-le și clătește-le cu puțină apă rece pentru a opri procesul de gătire.

Rețeta, pas cu pas

Într-o tigaie mare, încălzește uleiul de măsline și călește ceapa timp de 5-7 minute, până devine translucidă. Adaugă usturoiul și mai călește aproximativ un minut, până când aroma se eliberează complet.

Pune apoi carnea tocată în tigaie și gătește-o până se rumenește uniform, amestecând constant pentru a evita lipirea. Dacă folosești ciuperci sau ardei, adaugă-le împreună cu spanacul pentru a se înmuia ușor și a elibera sucurile naturale.

Toarnă în tigaie roșiile tocate și pasta de roșii. Condimentează cu sare, piper, oregano și busuioc, ajustând după gust. Lasă sosul să fiarbă la foc mic timp de 10-15 minute, amestecând din când în când, astfel încât aromele să se combine și sosul să capete consistență.

La final, adaugă pastele scurse și amestecă bine, astfel încât toate să fie acoperite uniform în sos. În funcție de preferințe, deasupra poți presăra parmezan ras sau poți adăuga bucăți de mozzarella. De asemenea, poți adăuga un strop de smântână sau lapte pentru un sos mai cremos sau fulgi de chili pentru un gust ușor picant.