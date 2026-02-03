Social

Paste cu carne și spanac. Prânzul pe care îl poți lua la birou

Comentează știrea
Paste cu carne și spanac. Prânzul pe care îl poți lua la birouPaste. Sursa foto: AI
Din cuprinsul articolului

Pastele cu carne și spanac sunt ideale pentru un prânz în familie sau pentru o masă sățioasă la birou. Se prepară rapid, se pot păstra ușor în caserole și își păstrează aroma și textura chiar și a doua zi. Acest preparat nu doar că te satură, dar îți oferă și energia necesară pentru întreaga zi.

Paste cu carne tocată și spanac

Ingrediente necesare pentru această rețetă:

  • 300 g paste la alegere (penne, fusilli sau tagliatelle)
  • 250 g carne tocată (vită, pui sau porc)
  • 200 g spanac proaspăt sau congelat
  • 2 căței de usturoi, tocați mărunt
  • 1 ceapă medie, tocată fin
  • 1 conservă de roșii tocate (aproximativ 400 g)
  • 2 linguri de pastă de roșii
  • 1 lingură de ulei de măsline
  • Sare și piper după gust
  • Oregano sau busuioc pentru aromă
  • Opțional: parmezan ras sau mozzarella pentru servire
  • Opțional: ciuperci feliate sau ardei gras pentru un plus de textură și savoare

Mod de preparare

Începe prin a pune pastele la fiert în apă sărată, urmând instrucțiunile de pe ambalaj pentru a obține textura „al dente”. După fierbere, scurge-le și clătește-le cu puțină apă rece pentru a opri procesul de gătire.

Rețeta, pas cu pas

Femeie de afaceri din România, păcălită de un escroc nigerian care pretindea că e prințul Dubaiului
Femeie de afaceri din România, păcălită de un escroc nigerian care pretindea că e prințul Dubaiului
Consiliul Concurenței, așteptat să dea verdictul în ancheta legată de ROBOR. Decizie cu impact major asupra românilor care au credite
Consiliul Concurenței, așteptat să dea verdictul în ancheta legată de ROBOR. Decizie cu impact major asupra românilor care au credite

Într-o tigaie mare, încălzește uleiul de măsline și călește ceapa timp de 5-7 minute, până devine translucidă. Adaugă usturoiul și mai călește aproximativ un minut, până când aroma se eliberează complet.

Pune apoi carnea tocată în tigaie și gătește-o până se rumenește uniform, amestecând constant pentru a evita lipirea. Dacă folosești ciuperci sau ardei, adaugă-le împreună cu spanacul pentru a se înmuia ușor și a elibera sucurile naturale.

Toarnă în tigaie roșiile tocate și pasta de roșii. Condimentează cu sare, piper, oregano și busuioc, ajustând după gust. Lasă sosul să fiarbă la foc mic timp de 10-15 minute, amestecând din când în când, astfel încât aromele să se combine și sosul să capete consistență.

Paste cu carne și spanac. Parmezanul aduce un plus de savoare

La final, adaugă pastele scurse și amestecă bine, astfel încât toate să fie acoperite uniform în sos. În funcție de preferințe, deasupra poți presăra parmezan ras sau poți adăuga bucăți de mozzarella. De asemenea, poți adăuga un strop de smântână sau lapte pentru un sos mai cremos sau fulgi de chili pentru un gust ușor picant.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:17 - Femeie de afaceri din România, păcălită de un escroc nigerian care pretindea că e prințul Dubaiului
10:10 - Billie Eilish, ironizată pentru declarațiile despre „pământ furat”. „Donați totul și plecați!”
09:59 - Consiliul Concurenței, așteptat să dea verdictul în ancheta legată de ROBOR. Decizie cu impact major asupra românilor...
09:52 - Obuz din Primul Război Mondial găsit în rectul unui bărbat
09:46 - Președintele Columbiei, primit de Trump la Casa Albă
09:41 - Intervenție de urgență în apropiere de portul Sulina. Marinar cu probleme medicale, preluat de salvatori

HAI România!

Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Avertismentul unui fost șef al MI6
Avertismentul unui fost șef al MI6
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare

Proiecte speciale