Ce gătești rapid în zilele geroase. Rețetă simplă de supă cremă de broccoli

Supă cremă de broccoli cu legume este una dintre cele mai simple și mai hrănitoare opțiuni atunci când vrei o masă ușoară, dar consistentă. Pe lângă aromă, supa cremă are avantajul de a concentra într-o singură farfurie o cantitate importantă de vitamine și minerale, provenite din legume proaspete. Broccoli este ingredientul principal și oferă atât culoare, cât și o textură cremoasă naturală.

Rețeta nu necesită experiență în bucătărie și poate fi adaptată ușor, în funcție de preferințe sau de ingredientele pe care le ai în cămară sau în frigider.

Ingredientele necesare pentru această rețetă sunt următoarele:

1 broccoli mediu, tăiat în buchețele mici

2 cartofi medii, curățați și tăiați cuburi

1 ceapă medie, tocată mărunt

2 căței de usturoi, mărunțiți

3 căni supă de legume sau apă

1/2 cană lapte de cocos, pentru varianta vegană

2 linguri ulei de măsline

sare și piper, după gust

Prepararea începe prin încălzirea uleiului de măsline într-o oală încăpătoare, la foc mediu. Ceapa tocată se adaugă prima și se călește timp de câteva minute, până când devine moale și translucidă. Urmează usturoiul, care se adaugă pentru scurt timp, doar cât să-și elibereze aroma, fără a se rumeni prea tare.

Se pun apoi buchețelele de broccoli și cartofii tăiați cuburi, peste care se toarnă supa de legume sau apa. Amestecul se aduce la punctul de fierbere, după care focul se reduce, iar oala se acoperă. Legumele se lasă să fiarbă aproximativ 15–20 de minute, până când devin suficient de moi.

După fierbere, compoziția se pasează cu un blender de mână sau într-un robot de bucătărie, până când se obține o textură fină și cremoasă. Supa se pune din nou pe foc mic, se adaugă laptele de cocos și se potrivește gustul cu sare și piper, lăsându-se să mai fiarbă câteva minute.