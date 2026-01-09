Băutura care a cucerit lumea: cum să faci Bubble Tea acasă

Bubble Tea, cunoscut și ca boba, este o băutură taiwaneză care combină ceai aromat, lapte și perle de tapioca. Popularitatea sa globală a crescut datorită gustului unic și texturii fascinante a perlelor de tapioca. Prepararea Bubble Tea acasă este mai simplă decât pare, potrivit healthynibblesandbits.com.

Ingrediente:

200 ml ceai negru

50 ml lapte integral

2 linguri perle de tapioca

1 lingură sirop de zahăr brun

Gheață după preferință

Mod de preparare:

Fierbe 1 litru de apă și adaugă perlele de tapioca. Gătește 15-20 minute până devin translucide.

Scurge perlele și amestecă-le cu sirop de zahăr brun.

Prepară ceaiul negru și lasă-l să se răcească puțin.

Într-un pahar mare, pune perlele, adaugă ceaiul și apoi laptele.

Amestecă bine și adaugă gheață după preferință. Servește cu pai gros.

Ingrediente:

150 ml ceai verde

50 ml piure de mango

2 linguri perle de tapioca

1 linguriță miere

Gheață după preferință

Mod de preparare:

Fierbe perlele de tapioca și lasă-le să se răcească cu puțină apă rece.

Prepară ceaiul verde și lasă-l să se răcească complet.

Într-un pahar, adaugă perlele de tapioca, apoi ceaiul verde.

Adaugă piureul de mango și mierea.

Amestecă bine și completează cu gheață. Servește imediat.

Ingrediente:

2 lingurițe pudră matcha

200 ml lapte de ovăz

2 linguri perle de tapioca

1-2 linguri zahăr sau sirop de agave

Gheață după preferință

Mod de preparare:

Fierbe perlele de tapioca și lasă-le să se răcească, apoi amestecă-le cu zahăr sau sirop.

Amestecă pudra matcha cu laptele cald până se dizolvă complet, apoi lasă să se răcească ușor.

Pune perlele de tapioca într-un pahar, adaugă amestecul de matcha cu lapte.

Completează cu gheață și amestecă ușor înainte de servire.

Aceste trei rețete reprezintă variantele de bază ale Bubble Tea, dar băutura poate fi personalizată cu fructe, siropuri aromate sau topping-uri precum jeleu, fructe popping sau perle colorate.