Băutura care a cucerit lumea: cum să faci Bubble Tea acasă

Băutura care a cucerit lumea: cum să faci Bubble Tea acasăBubble Tea. Sursa foto iStock
Bubble Tea, cunoscut și ca boba, este o băutură taiwaneză care combină ceai aromat, lapte și perle de tapioca. Popularitatea sa globală a crescut datorită gustului unic și texturii fascinante a perlelor de tapioca. Prepararea Bubble Tea acasă este mai simplă decât pare, potrivit healthynibblesandbits.com.

Rețetă simplă de Bubble Tea

Ingrediente:

  • 200 ml ceai negru
  • 50 ml lapte integral
  • 2 linguri perle de tapioca
  • 1 lingură sirop de zahăr brun
  • Gheață după preferință

Mod de preparare:

  • Fierbe 1 litru de apă și adaugă perlele de tapioca. Gătește 15-20 minute până devin translucide.
  • Scurge perlele și amestecă-le cu sirop de zahăr brun.
  • Prepară ceaiul negru și lasă-l să se răcească puțin.
  • Într-un pahar mare, pune perlele, adaugă ceaiul și apoi laptele.
  • Amestecă bine și adaugă gheață după preferință. Servește cu pai gros.
Bubble Tea

Bubble Tea. Sursa foto iStock

Altă rețetă gustoasă

Ingrediente:

  • 150 ml ceai verde
  • 50 ml piure de mango
  • 2 linguri perle de tapioca
  • 1 linguriță miere
  • Gheață după preferință

Mod de preparare:

  • Fierbe perlele de tapioca și lasă-le să se răcească cu puțină apă rece.
  • Prepară ceaiul verde și lasă-l să se răcească complet.
  • Într-un pahar, adaugă perlele de tapioca, apoi ceaiul verde.
  • Adaugă piureul de mango și mierea.
  • Amestecă bine și completează cu gheață. Servește imediat.
Bubble tea

Bubble Tea. Sursa foto: Dreamstime

Bubble Tea cu matcha și lapte de ovăz

Ingrediente:

  • 2 lingurițe pudră matcha
  • 200 ml lapte de ovăz
  • 2 linguri perle de tapioca
  • 1-2 linguri zahăr sau sirop de agave
  • Gheață după preferință

Mod de preparare:

  • Fierbe perlele de tapioca și lasă-le să se răcească, apoi amestecă-le cu zahăr sau sirop.
  • Amestecă pudra matcha cu laptele cald până se dizolvă complet, apoi lasă să se răcească ușor.
  • Pune perlele de tapioca într-un pahar, adaugă amestecul de matcha cu lapte.
  • Completează cu gheață și amestecă ușor înainte de servire.

Aceste trei rețete reprezintă variantele de bază ale Bubble Tea, dar băutura poate fi personalizată cu fructe, siropuri aromate sau topping-uri precum jeleu, fructe popping sau perle colorate.

