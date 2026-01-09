Social
Băutura care a cucerit lumea: cum să faci Bubble Tea acasă
- Emma Cristescu
- 9 ianuarie 2026, 20:25
Din cuprinsul articolului
Bubble Tea, cunoscut și ca boba, este o băutură taiwaneză care combină ceai aromat, lapte și perle de tapioca. Popularitatea sa globală a crescut datorită gustului unic și texturii fascinante a perlelor de tapioca. Prepararea Bubble Tea acasă este mai simplă decât pare, potrivit healthynibblesandbits.com.
Rețetă simplă de Bubble Tea
Ingrediente:
- 200 ml ceai negru
- 50 ml lapte integral
- 2 linguri perle de tapioca
- 1 lingură sirop de zahăr brun
- Gheață după preferință
Mod de preparare:
- Fierbe 1 litru de apă și adaugă perlele de tapioca. Gătește 15-20 minute până devin translucide.
- Scurge perlele și amestecă-le cu sirop de zahăr brun.
- Prepară ceaiul negru și lasă-l să se răcească puțin.
- Într-un pahar mare, pune perlele, adaugă ceaiul și apoi laptele.
- Amestecă bine și adaugă gheață după preferință. Servește cu pai gros.
Altă rețetă gustoasă
Ingrediente:
- 150 ml ceai verde
- 50 ml piure de mango
- 2 linguri perle de tapioca
- 1 linguriță miere
- Gheață după preferință
Mod de preparare:
- Fierbe perlele de tapioca și lasă-le să se răcească cu puțină apă rece.
- Prepară ceaiul verde și lasă-l să se răcească complet.
- Într-un pahar, adaugă perlele de tapioca, apoi ceaiul verde.
- Adaugă piureul de mango și mierea.
- Amestecă bine și completează cu gheață. Servește imediat.
Bubble Tea cu matcha și lapte de ovăz
Ingrediente:
- 2 lingurițe pudră matcha
- 200 ml lapte de ovăz
- 2 linguri perle de tapioca
- 1-2 linguri zahăr sau sirop de agave
- Gheață după preferință
Mod de preparare:
- Fierbe perlele de tapioca și lasă-le să se răcească, apoi amestecă-le cu zahăr sau sirop.
- Amestecă pudra matcha cu laptele cald până se dizolvă complet, apoi lasă să se răcească ușor.
- Pune perlele de tapioca într-un pahar, adaugă amestecul de matcha cu lapte.
- Completează cu gheață și amestecă ușor înainte de servire.
Aceste trei rețete reprezintă variantele de bază ale Bubble Tea, dar băutura poate fi personalizată cu fructe, siropuri aromate sau topping-uri precum jeleu, fructe popping sau perle colorate.
