Noi loturi de lapte praf Nestle, retrase de la vânzare și în România. Lista cu sortimentele vizate

Compania Nestle România a anunțat retragerea de la vânzare și rechemarea de la consumatori a unor noi loturi din mai multe sortimente de lapte praf pentru bebeluși, din cauza posibilei prezențe a cereulidei, o toxină care poate provoca greață și vomă. Clienții care au cumpărat produsele vizate pot returna laptele praf în magazinele de unde a fost achiziționat și vor primi contravaloarea acestuia.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Nestle România a decis să recheme voluntar o cantitate limitată de formule de lapte praf pentru sugari, identificate prin anumite date de lot.

Decizia a fost luată ca măsură de precauție, în urma identificării unei posibile neconformități legate de un ingredient utilizat în rețeta produselor.

Rechemarea vizează loturi din următoarele produse:

NAN Expertpro Confort 1, NAN Expertpro Confort 2, NAN 1 Supremepro, NAN 2 Supremepro, Alfamino, NAN Expertpro fără lactoză, PreNAN Stage 2, NAN Expertpro HA, NAN Expertpro AR, NAN 1 Optipro, NAN 1 Comfortis.

Persoanele care au achiziționat produse din loturile vizate sunt rugate să nu le ofere copiilor spre consum. Produsele pot fi returnate direct în magazinele de unde au fost cumpărate, urmând ca părinții să primească contravaloarea acestora.

De asemenea, consumatorii pot solicita informații suplimentare la numărul gratuit de telefon 0800 863 785, disponibil de luni până vineri, între orele 09:00 și 18:00, sau prin e-mail, la adresa contact@ro.nestle.com.

Reprezentanții companiei susțin că rechemarea este una preventivă și că nu există, până în prezent, cazuri confirmate de probleme de sănătate asociate consumului produselor din loturile vizate.

„Siguranța și bunăstarea sugarilor reprezintă prioritatea noastră absolută. Din prudență maximă, compania a decis să efectueze această rechemare voluntară, luând în considerare posibila prezență a cereulidei în loturile vizate de rechemare, din cauza unei probleme de neconformitate a unui ingredient provenit de la un furnizor extern, ingredient folosit în rețeta acestor produse. Furnizorul a fost anunțat, iar utilizarea ingredientului a fost oprită. Nu au fost semnalate cazuri confirmate de probleme de sănătate asociate consumului produselor din loturile menționate”, a transmis Nestlé România.

Cereulida este o toxină produsă de bacteria Bacillus cereus și este cunoscută pentru faptul că poate provoca greață și vărsături, în special în cazul sugarilor și copiilor mici, categorie considerată extrem de vulnerabilă.

Aceasta nu este prima rechemare de acest tip inițiată de Nestlé. În luna decembrie, compania a retras voluntar o cantitate limitată din produsul NAN 1 Optipro, tot ca măsură de precauție, după identificarea prezenței Bacillus cereus pe una dintre liniile de producție din fabrica de origine, linie pe care au fost realizate loturile afectate.