Gestionarea câinilor fără stăpân, mutată la consiliile locale și județene

Senatul a adoptat tacit, marți, o propunere legislativă care prevede transferul responsabilității privind gestionarea câinilor fără stăpân de la primării către consiliile locale și județene. Termenul de dezbatere și vot a fost depășit pe 3 aprilie, iar anunțul a fost făcut în plen de președintele Senatului, Mircea Abrudean.

Anul trecut, reprezentanții ANSVSA au anunțat că numărul câinilor fără stăpân din România a înregistrat o scădere importantă comparativ cu perioada 2013-2015, când doar în București se estimau zeci de mii de animale fără stăpân. În 2024, peste 100.000 de câini au fost preluați în adăposturi la nivel național, iar mai mult de 65.000 au găsit familii prin adopții.

Proiectul legislativ stabilește că autoritățile locale vor trebui să creeze structuri dedicate protecției animalelor.

„Consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a înfiinţa, în termen de un an, structuri de protecţie a animalelor, iar în cadrul acestora servicii de gestionare a câinilor cu şi fără stăpân; consiliile judeţene sunt obligate să gestioneze problema câinilor fără stăpân pe întreg teritoriul judeţului, excepţie făcând municipiile reşedinţă de judeţ, care o gestionează individual”, prevede propunerea legislativă.

Inițiativa, susținută de parlamentari din mai multe partide, vizează reducerea numărului de câini fără stăpân.

În acest sens, consiliile locale, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București vor avea obligația de a asigura fonduri pentru sterilizarea animalelor, dar și pentru identificarea și înregistrarea acestora, prin contractarea serviciilor necesare.

Tot în aceeași ședință, Senatul a adoptat tacit o altă propunere legislativă care urmărește recunoașterea suferinței psihice a animalelor și îmbunătățirea procedurilor de intervenție ale polițiștilor din structurile de protecție a animalelor.

Ambele proiecte urmează să fie analizate și supuse votului final în Camera Deputaților, care este for decizional în aceste cazuri.