Sugar, câinele campion mondial la surfing, a murit la 16 ani. Povestea patrupedului care a cucerit valurile și inimile fanilor

Sugar, recunoscută pe plan internațional pentru performanțele sale remarcabile în competițiile de surfing alături de stăpânii săi, a murit după ce a fost diagnosticată cu cancer. Sugar a devenit un simbol în lumea sporturilor canine, informează nypost.com.

De-a lungul carierei, Sugar a cucerit titluri și medalii, demonstrând că legătura dintre om și câine poate transforma un sport într-o adevărată poveste de succes. Comunitatea iubitorilor de surfing și a animalelor de companie a transmis mesaje de condoleanțe, amintind de momentele memorabile pe care le-a adus Sugar în viețile lor.

Mai exact, Sugar, cățelușa care a cucerit lumea surfingului canin, a murit la vârsta de 16 ani, după ce s-a confruntat cu o boală nemiloasă: cancerul. Deși stăpânii ei au depus eforturi pentru a o salva, Sugar nu a reușit să învingă boala.

A fost una dintre cele mai decorate surferițe canine din lume, Sugar a obținut nu mai puțin de 19 titluri, inclusiv cinci campionate mondiale. Ea a fost salvată de pe străzile din Oakland la doar șapte luni de surferul Ryan Rustan, devenind rapid o prezență emblematică pe plaja Huntington Beach.

Sugar nu a fost doar o sportivă talentată, ci și un simbol al curajului și al legăturii speciale dintre om și câine. Performanțele ei au inspirat fanii de sporturi nautice și iubitorii de animale din întreaga lume, lăsând în urmă amintiri memorabile și un gol greu de umplut în comunitatea surfingului canin.

Sugar a murit luni dimineață în brațele stăpânului ei, Ryan Rustan, punând punct unei povești care a transformat un hobby neobișnuit pe plajă într-un fenomen global.

Cu doar câteva săptămâni înainte de moarte, Sugar a prins un ultim val, un rămas bun simbolic pentru câinele care a redefinit surfingul canin. Rustan a împărtășit vestea pe rețelele de socializare: „V-a iubit absolut! A trăit să aducă zâmbete pe fețe… să schimbe surfingul cu câini pentru totdeauna!”

A devenit primul animal inclus în Sala Famei Surferilor, consolidându-și locul în folclorul surfingului din California. Pe lângă performanțele pe apă, impactul ei a fost simțit și pe uscat: a lucrat cu grupuri de terapie prin surf și a vizitat veterani la Spitalul VA din Long Beach, răspândind aceeași bucurie pe care o oferea și pe valuri.

Astfel, Sugar nu a fost doar o sportivă de excepție, ci și un simbol al curajului, pasiunii și legăturii dintre oameni și animale, lăsând o moștenire durabilă în lumea surfingului și nu numai.

Rustan a mărturisit emoționat: „Nu sunt pregătit să o pierd… a adus atât de multă bucurie atât de multor oameni”. El a creat, împreună cu alții, o pagină GoFundMe pentru a strânge fondurile necesare tratamentului, dar totul a fost în zadar.

Astfel, Sugar lasă în urmă nu doar recorduri și medalii, ci pasiune, curaj și iubire necondiționată, rămânând o legendă a Huntington Beach și a sporturilor canine.