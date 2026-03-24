Vedeta din „Married at First Sight” a murit la doar 54 de ani, după o luptă grea cu cancerul

Mel Schilling, cunoscută publicului din emisiunea „Married at First Sight”, a murit la vârsta de 54 de ani, potrivit unui anunț făcut chiar de soțul ei. Dispariția acesteia vine la doar două săptămâni după ce vedeta dezvăluise public că fusese diagnosticată cu cancer, informează Express.

Mel Schilling a explicat recent că diagnosticul a fost stabilit în urma unui control medical de rutină, moment în care medicii au descoperit o tumoră de dimensiunea unei lămâi.

Ulterior, vedeta a ales să vorbească deschis despre lupta sa cu boala, folosindu-și experiența pentru a sublinia importanța controalelor medicale periodice și a depistării timpurii a afecțiunilor grave.

Într-o postare pe rețelele sociale, Mel Schilling a lansat un mesaj ferm către public, subliniind importanța atenției la propriul organism. Ea i-a îndemnat pe oameni să solicite sprijin medical atunci când simt că ceva nu este în regulă, avertizând că o astfel de decizie poate face diferența dintre viață și moarte.

„Dacă simțiți că ceva nu este în regulă, mergeți la medic. Vă poate salva viața”, spunea vedeta înainte de a muri.

Mai exact, Melanie Schilling, cunoscută publicului după participarea la un reality show difuzat de Channel 4, s-a stins din viață pe 24 martie, după o luptă cu cancerul de colon, boală cu care fusese diagnosticată în decembrie 2023.

Vestea tragică a fost anunțată de soțul ei, Gareth Brisbaine, care a publicat online un mesaj emoționant, alături de un colaj de imagini surprinse de-a lungul relației lor. În declarația sa, acesta a transmis că Melanie „a plecat în pace, înconjurată de dragoste”.

El a rememorat și ultimele clipe petrecute împreună, povestind că, în momentul în care credea că boala îi răpise complet capacitatea de a vorbi, Melanie l-a chemat aproape și i-a șoptit un ultim mesaj destinat lui și lui Maddie.

„Melanie Jane Brisbane-Schilling a murit în pace astăzi, 24 martie, înconjurată de dragoste. În ultimele clipe, când am crezut că cancerul i-a luat capacitatea de a vorbi, m-a chemat mai aproape și mi-a șoptit un mesaj pentru Maddie și pentru mine, care mă va susține pentru tot restul vieții. I-a luat toată puterea care i-a mai rămas, iar acel gest a rezumat-o perfect pe micuța noastră Melsie.”

Șoțul vedetei a conturat portretul unei femei remarcabile, pentru care familia a rămas mereu prioritatea absolută, chiar și în cele mai grele momente. El a subliniat că, până în ultima clipă, gândurile ei s-au îndreptat către cei dragi, către el și către fiica lor, Maddie.

A descris-o drept o femeie care a reușit să îmbine două roluri solicitante, cel de mamă, asumat la 42 de ani, și cariera în televiziune, fără să facă compromisuri. Mai mult, în cei doi ani de tratamente dificile, când starea de sănătate îi limita puterile, nu și-a pierdut niciodată demnitatea și nu a renunțat la responsabilitățile profesionale, fiind prezentă la fiecare zi de filmare.

Pentru public, ea a fost cunoscută ca Mel Schilling, o prezență emblematică a show-ului MAFS și una dintre cele mai apreciate figuri din zona reality TV. În plan personal însă, pentru familie, a fost „Melsie”, o mamă devotată, un exemplu de viață și un sprijin necondiționat.

În același mesaj, soțul îndurerat a transmis mulțumiri tuturor celor care le sunt alături în această perioadă dificilă, evidențiind sprijinul primit din partea familiei și a prietenilor apropiați.

De asemenea, a adresat gânduri de recunoștință echipei MAFS și colaboratorilor din industrie, pe care i-a descris ca fiind alături de ei cu empatie și generozitate. Nu în ultimul rând, a menționat contribuția unei persoane apropiate din mediul profesional, pe care o consideră mai mult decât un agent, un adevărat confident.