A murit Carrie Anne Fleming, actrița din „iZombie” și „Supernatural”. Avea doar 51 de ani 

Carrie Anne Fleming, actriță cunoscută pentru rolurile sale din serialele „Supernatural” și „iZombie”, a murit la vârsta de 51 de ani, după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân, informează people.com.

Reprezentantul ei a declarat că Fleming a murit în Canada, după ce fusese diagnosticată cu cancer la sân: „A murit în pace, alături de cei dragi. A fost un mare privilegiu să o cunosc pe Carrie. Era un suflet frumos, inspiratoare și, mai presus de toate, bună. Ne va lipsi enorm”.

Colegii, fanii și comunitatea cinematografică au transmis mesaje de condoleanțe, amintindu-și de talentul și carisma ei pe micile ecrane. Fleming rămâne în memoria publicului pentru interpretările sale remarcabile și contribuția la proiectele care au cucerit audiențe din întreaga lume.

Jim Beaver, care a interpretat rolul soțului în „Supernatural”, a postat pe social media amintindu-și de momentele petrecute pe platourile de filmare. Cei doi s-au apropiat și pentru că amândoi aveau fiice cu aceleași nume.

„Era o forță a vitalității și bunătății, cu un râs contagios și o personalitate absolut adorabilă, care părea să nu aibă niciun întrerupător de oprire”, a scris Beaver, în vârstă de 75 de ani, despre colega și prietena sa.

Născută pe 16 august 1974 în Digby, Nova Scotia, actrița și-a petrecut o parte din tinerețe în Columbia Britanică, unde și-a perfecționat abilitățile dramatice la Teatrul Kaleidoscope din Victoria și la Kidco Theatre Dance Company, conform informațiilor publicate de Variety și The Hollywood Reporter.

Cariera sa în film și televiziune a început cu apariții în seriale precum Viper și filme de cinema, printre care Happy Gilmore, înainte ca ea să devină recunoscută pentru rolurile din seriale horror. În acest gen, Fleming a fost prezentă în producții precum Masters of Horror, The Tooth Fairy și Bloodsuckers.

Pe micul ecran, actrița a interpretat personajul recurent Karen Singer în Supernatural, soția lui Bobby Singer, rol jucat de Jim Beaver, și ulterior a dat viață lui Candy Baker în „iZombie”.

Pe lângă aparițiile în televiziune, Fleming are experiență vastă pe scenă, participând la spectacole precum Noises Off, Romeo și Julieta și Steel Magnolias.

De asemenea, ea a avut roluri diverse în numeroase seriale TV de succes, printre care Supergirl, UnREAL, Continuum, Alice, Knights of Bloodsteel, The 4400, The L Word, Smallville, The Dead Zone, Stargate SG-1 și Secret Agent Man.

Fleming a lăsat în urmă pe fiica sa, Madalyn Rose. O slujbă de pomenire a actriței va fi anunțată de familie la o dată ulterioară, a mai transmis familia.