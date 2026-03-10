Monden Breaking news

Augie Meyers, muzicianul care a marcat generații întregi, a murit în somn

Comentează știrea
Augie Meyers, muzicianul care a marcat generații întregi, a murit în somnSursa foto: Augie Meyers/Facebook
Din cuprinsul articolului

Augie Meyers, un muzician emblematic al anilor ’60 și membru fondator al trupei Sir Douglas Quintet, a murit în somn, lăsând în urmă o carieră strălucită și o influență remarcabilă asupra muzicii americane, informează Express.

Augie Meyers, celebrul muzician al anilor ’60, a murit

Legenda muzicii texane, Augie Meyers, a murit sâmbătă, 7 martie, la vârsta de 85 de ani. Soția sa, Sara, a fost alături de el în ultimele momente, potrivit unei postări de pe pagina de Facebook.

„Augie Meyers, o adevărată legendă texană, a murit liniștit în somn, sâmbătă, 7 martie, fiind alături de el soția sa, Sara. O slujbă de pomenire pentru public va fi anunțată în curând. Familia le mulțumește tuturor prietenilor și fanilor lui Augie pentru rugăciunile lor din această perioadă”, se arată în mesajul familie.

Meyers a lăsat în urmă o moștenire remarcabilă, fiind recunoscut atât pentru contribuțiile sale în muzica texană, cât și pentru recunoașterea internațională cu trupa „Texas Tornados”, câștigând premiul Grammy.

Încă un scandal de malpraxis la Spitalul Sf. Maria din Iași. Bebeluș mort la două zile după ce medicii l-au externat
Încă un scandal de malpraxis la Spitalul Sf. Maria din Iași. Bebeluș mort la două zile după ce medicii l-au externat
Copiii sub 16 ani din Marea Britanie scapă de interdicția pe rețelele sociale
Copiii sub 16 ani din Marea Britanie scapă de interdicția pe rețelele sociale

Vedeta a luptat cu o boală despre care nu a fost făcut public niciun detaliu

Recunoscut pentru fuziunea inedită dintre rock și influențele Tex-Mex, artistul a avut un succes remarcabil cu trupa anilor ’60, Sir Douglas Quintet, dar și în grupul premiat cu Grammy, Texas Tornados, pe care l-a fondat în anii ’90 alături de Doug Sahm, Flaco Jiménez și Freddy Fender.

Printre realizările sale solo, hitul „Hey Baby (Que Paso)” s-a impus ca un veritabil imn neoficial al orașului San Antonio. Pe lângă activitatea scenică, artistul a avut succes și ca fondator de case de discuri, printre care Texas Re-Cord Company (realizată împreună cu Lucky Tomblin), Superbeet Records, White Boy Records și El Sendero.

În paralel, a colaborat ca muzician de studio cu numeroase nume mari din industria muzicală, inclusiv Bob Dylan, Tom Jones, John & Mary și Tom Waits, lăsând o amprentă de neșters în muzica contemporană.

Fani și colegi aduc omagii lui Augie Meyers

Veștile despre trecerea în neființă a lui Augie Meyers au stârnit un val mesaje emoționante din partea fanilor și a colegilor de scenă. Un admirator a subliniat: „Un muzician remarcabil, a creat acel sunet care a făcut muzica Tex-Mex cu adevărat specială”.

Alți fani au evocat legăturile sale strânse cu muzicienii de renume. „O legendă absolută... Doug Sahm, Freddy Fender și Flaco Jimenez l-au întâmpinat de cealaltă parte... gracias amigos!”, a scris un utilizator, referindu-se la colegii săi din formația Texas Tornados.

Un alt admirator a transmis: „Ne va fi foarte dor de tine, dar muzica și moștenirea ta vor continua să ne inspire pe toți. Odihnește-te în pace, Augie!”

Mai mulți fani și-au împărtășit amintirile personale, cum ar fi experiența de a-l vedea live: „Îmi pare atât de rău... Chiar zilele trecute mă gândeam la el și apreciez darurile muzicale pe care ni le-a oferit și pe care le va continua să le ofere. Mă bucur că l-am văzut cântând recent în San Antonio.”

Un alt mesaj emoționant a subliniat talentul său autentic: „Condoleanțe familiei. Fie ca el să trăiască în pace. Mi-a plăcut să-l urmăresc cum se bucura de muzică, de la improvizații la concerte obișnuite. Un adevărat artist de clasă, un gigant pierdut....”. Un alt omagiu trist: „O, Doamne, sunt trist să citesc asta. Condoleanțe familiei. Odihnește-te în pace, Augie Meyers. A fost o adevărată icoană și ne va fi dor de el.”

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:49 - Încă un scandal de malpraxis la Spitalul Sf. Maria din Iași. Bebeluș mort la două zile după ce medicii l-au externat
15:39 - Copiii sub 16 ani din Marea Britanie scapă de interdicția pe rețelele sociale
15:34 - Scumpiri fără oprire la benzină și motorină în Republica Moldova, în ciuda reducerii cotațiilor internaționale
15:26 - Iranul îl amenință cu moartea pe Donald Trump. Nu e prima oară
15:17 - Proiectul de buget pe 2026, făcut public. Cum vor fi împărțiți banii
15:08 - Volodimir Zelenski vine joi în România pentru o vizită oficială

HAI România!

Fost șef SIE, despre posibila interceptare la Cotroceni a președintelui Nicușor Dan: E o aberație
Fost șef SIE, despre posibila interceptare la Cotroceni a președintelui Nicușor Dan: E o aberație
Cultură de Sin City. Taclale de boomeri
Cultură de Sin City. Taclale de boomeri
Nicușor se teme de spioni
Nicușor se teme de spioni

Proiecte speciale