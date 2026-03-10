Augie Meyers, muzicianul care a marcat generații întregi, a murit în somn

Augie Meyers, un muzician emblematic al anilor ’60 și membru fondator al trupei Sir Douglas Quintet, a murit în somn, lăsând în urmă o carieră strălucită și o influență remarcabilă asupra muzicii americane, informează Express.

Legenda muzicii texane, Augie Meyers, a murit sâmbătă, 7 martie, la vârsta de 85 de ani. Soția sa, Sara, a fost alături de el în ultimele momente, potrivit unei postări de pe pagina de Facebook.

„Augie Meyers, o adevărată legendă texană, a murit liniștit în somn, sâmbătă, 7 martie, fiind alături de el soția sa, Sara. O slujbă de pomenire pentru public va fi anunțată în curând. Familia le mulțumește tuturor prietenilor și fanilor lui Augie pentru rugăciunile lor din această perioadă”, se arată în mesajul familie.

Meyers a lăsat în urmă o moștenire remarcabilă, fiind recunoscut atât pentru contribuțiile sale în muzica texană, cât și pentru recunoașterea internațională cu trupa „Texas Tornados”, câștigând premiul Grammy.

Recunoscut pentru fuziunea inedită dintre rock și influențele Tex-Mex, artistul a avut un succes remarcabil cu trupa anilor ’60, Sir Douglas Quintet, dar și în grupul premiat cu Grammy, Texas Tornados, pe care l-a fondat în anii ’90 alături de Doug Sahm, Flaco Jiménez și Freddy Fender.

Printre realizările sale solo, hitul „Hey Baby (Que Paso)” s-a impus ca un veritabil imn neoficial al orașului San Antonio. Pe lângă activitatea scenică, artistul a avut succes și ca fondator de case de discuri, printre care Texas Re-Cord Company (realizată împreună cu Lucky Tomblin), Superbeet Records, White Boy Records și El Sendero.

În paralel, a colaborat ca muzician de studio cu numeroase nume mari din industria muzicală, inclusiv Bob Dylan, Tom Jones, John & Mary și Tom Waits, lăsând o amprentă de neșters în muzica contemporană.

Veștile despre trecerea în neființă a lui Augie Meyers au stârnit un val mesaje emoționante din partea fanilor și a colegilor de scenă. Un admirator a subliniat: „Un muzician remarcabil, a creat acel sunet care a făcut muzica Tex-Mex cu adevărat specială”.

Alți fani au evocat legăturile sale strânse cu muzicienii de renume. „O legendă absolută... Doug Sahm, Freddy Fender și Flaco Jimenez l-au întâmpinat de cealaltă parte... gracias amigos!”, a scris un utilizator, referindu-se la colegii săi din formația Texas Tornados.

Un alt admirator a transmis: „Ne va fi foarte dor de tine, dar muzica și moștenirea ta vor continua să ne inspire pe toți. Odihnește-te în pace, Augie!”

Mai mulți fani și-au împărtășit amintirile personale, cum ar fi experiența de a-l vedea live: „Îmi pare atât de rău... Chiar zilele trecute mă gândeam la el și apreciez darurile muzicale pe care ni le-a oferit și pe care le va continua să le ofere. Mă bucur că l-am văzut cântând recent în San Antonio.”

Un alt mesaj emoționant a subliniat talentul său autentic: „Condoleanțe familiei. Fie ca el să trăiască în pace. Mi-a plăcut să-l urmăresc cum se bucura de muzică, de la improvizații la concerte obișnuite. Un adevărat artist de clasă, un gigant pierdut....”. Un alt omagiu trist: „O, Doamne, sunt trist să citesc asta. Condoleanțe familiei. Odihnește-te în pace, Augie Meyers. A fost o adevărată icoană și ne va fi dor de el.”