Monden

Doliu în industria muzicală. A murit artistul care a scris istorie alături de Michael Jackson

Comentează știrea
Doliu în industria muzicală. A murit artistul care a scris istorie alături de Michael JacksonMichael Jackson. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Industria muzicală internațională este din nou în doliu după dispariția unui nume uriaș: chitaristul Phil Upchurch, un muzician a cărui contribuție se regăsește în unele dintre cele mai influente albume ale ultimelor decenii. Artistul, celebru pentru colaborările cu Michael Jackson, Chaka Khan, George Benson sau Curtis Mayfield, s-a stins la vârsta de 84 de ani, lăsând în urmă un repertoriu impresionant și o moștenire artistică incontestabilă, potrivit Bilboard.

A murit artistul care a scris istorie alături de Michael Jackson

Doliu uriaș pe final de an în lumea muzicii. S-a stins din viață, Phil Upchurch, un celebru muzician care a cântat la chitară pe albumele unor artiști precum Michael Jackson, Curtis Mayfield, Donny Hathaway și George Benson. El s-a stins din viață a murit pe 23 noiembrie în Los Angeles, la vârsta de 84 de ani, însă vestea a fost făcută publică abia acum.

Decesul a fost confirmat de soția sa, Sonya Maddox-Upchurch, care nu a specificat cauza morții și nici locul în care a murit în Los Angeles.

Printre melodiile clasice la care Phil Upchurch a participat în studio se numără „I’m Every Woman” a lui Chaka Khan, care a ocupat primul loc în topul R&B al Billboard timp de trei săptămâni în 1978, și „Workin’ Day and Night”, de pe albumul solo al lui Jackson din 1979, „Off the Wall”.

Lovitură pentru cofondatorul Sheriff. Ucraina blochează activele lui Victor Gușan în urma unei investigații privind sprijinul pentru armata rusă. Video
Lovitură pentru cofondatorul Sheriff. Ucraina blochează activele lui Victor Gușan în urma unei investigații privind sprijinul pentru armata rusă. Video
Mesaj simbolic ascuns în felicitarea de Crăciun prezentată de Regele Charles și Regina Camilla
Mesaj simbolic ascuns în felicitarea de Crăciun prezentată de Regele Charles și Regina Camilla

A mai contribuit la „This Christmas” a lui Hathaway, la „Live” din 1972 și la două versiuni ale piesei instrumentale „Breezin’”: cea din 1971 a lui Gábor Szabó, înregistrare care a introdus compoziția lui Bobby Womack, și varianta din 1976 a lui George Benson, ce a propulsat albumul acestuia pe primul loc în Billboard 200.

Phil Upchurch

Phil Upchurch. Sursă foto: Captură video

Începuturile în industria muzicală

Phil Upchurch s-a născut pe 19 iulie 1941, în Chicago, și cânta muzică profesional de la vârsta de 16 ani. Jimmy Smith, organistul de jazz, a fost una dintre primele sale surse de inspirație, a declarat el pentru The Times în 1996; albumele lui Smith, a spus el, erau „bibliile” sale.

În 1961, Upchurch a obținut un succes sub propriul nume cu „You Can’t Sit Down”, piesă cu influențe swing și acompaniament de orgă, care a ajuns ulterior pe locul 3 în Hot 100 în interpretarea formației Dovells. În 1963, a cântat pe albumul spoken-word al lui Muhammad Ali – cunoscut la acea vreme sub numele Cassius Clay –, intitulat „I Am the Greatest!”.

Phil Upchurch a servit în armata SUA timp de doi ani în Germania, la mijlocul anilor ’60. După întoarcere, a devenit una dintre prezențele constante din studiourile Chess Records din Chicago, unde a participat la sesiuni cu Ramsey Lewis, Howlin’ Wolf și Muddy Waters, dar și la înregistrări proprii alături de Donny Hathaway ca membru al formației de studio.

În anii ’70, a interpretat pe coloanele sonore ale lui Mayfield pentru filmele „Superfly” și „Sparkle”, în cel din urmă apărând și Aretha Franklin.

Colaborări care au făcut istorie

De-a lungul carierei sale, Upchurch a lucrat cu numeroși artiști consacrați, de la Staple Singers, Natalie Cole și Minnie Riperton, până la Bob Dylan, Anita Baker și Dr. John. Versatilitatea lui, capacitatea de a aborda diferite stiluri și sensibilitatea interpretării l-au transformat într-un muzician extrem de solicitat.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:48 - Lovitură pentru cofondatorul Sheriff. Ucraina blochează activele lui Victor Gușan în urma unei investigații privind s...
13:42 - Anca Alexandrescu, în ziua alegerilor: Este experienţa vieţii mele de până acum
13:29 - Mesaj simbolic ascuns în felicitarea de Crăciun prezentată de Regele Charles și Regina Camilla
13:19 - Occidentul pregătește cea mai dură lovitură pentru petrolul rusesc. UE și G7 discută interzicerea totală a serviciilo...
13:06 - Vlad Filat dezvăluie cum Plahotniuc ar fi cumpărat funcția de Procuror General cu două milioane de lei: „Totul s-a de...
13:01 - Silviu Iordache vrea schimbare la șefia CJ Buzău: Prea mulţi ani politicienii s-au gândit doar la propriul buzunar

HAI România!

Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale

Proiecte speciale