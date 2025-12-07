Doliu în industria muzicală. A murit artistul care a scris istorie alături de Michael Jackson

Industria muzicală internațională este din nou în doliu după dispariția unui nume uriaș: chitaristul Phil Upchurch, un muzician a cărui contribuție se regăsește în unele dintre cele mai influente albume ale ultimelor decenii. Artistul, celebru pentru colaborările cu Michael Jackson, Chaka Khan, George Benson sau Curtis Mayfield, s-a stins la vârsta de 84 de ani, lăsând în urmă un repertoriu impresionant și o moștenire artistică incontestabilă, potrivit Bilboard.

Doliu uriaș pe final de an în lumea muzicii. S-a stins din viață, Phil Upchurch, un celebru muzician care a cântat la chitară pe albumele unor artiști precum Michael Jackson, Curtis Mayfield, Donny Hathaway și George Benson. El s-a stins din viață a murit pe 23 noiembrie în Los Angeles, la vârsta de 84 de ani, însă vestea a fost făcută publică abia acum.

Decesul a fost confirmat de soția sa, Sonya Maddox-Upchurch, care nu a specificat cauza morții și nici locul în care a murit în Los Angeles.

Printre melodiile clasice la care Phil Upchurch a participat în studio se numără „I’m Every Woman” a lui Chaka Khan, care a ocupat primul loc în topul R&B al Billboard timp de trei săptămâni în 1978, și „Workin’ Day and Night”, de pe albumul solo al lui Jackson din 1979, „Off the Wall”.

A mai contribuit la „This Christmas” a lui Hathaway, la „Live” din 1972 și la două versiuni ale piesei instrumentale „Breezin’”: cea din 1971 a lui Gábor Szabó, înregistrare care a introdus compoziția lui Bobby Womack, și varianta din 1976 a lui George Benson, ce a propulsat albumul acestuia pe primul loc în Billboard 200.

Phil Upchurch s-a născut pe 19 iulie 1941, în Chicago, și cânta muzică profesional de la vârsta de 16 ani. Jimmy Smith, organistul de jazz, a fost una dintre primele sale surse de inspirație, a declarat el pentru The Times în 1996; albumele lui Smith, a spus el, erau „bibliile” sale.

În 1961, Upchurch a obținut un succes sub propriul nume cu „You Can’t Sit Down”, piesă cu influențe swing și acompaniament de orgă, care a ajuns ulterior pe locul 3 în Hot 100 în interpretarea formației Dovells. În 1963, a cântat pe albumul spoken-word al lui Muhammad Ali – cunoscut la acea vreme sub numele Cassius Clay –, intitulat „I Am the Greatest!”.

Phil Upchurch a servit în armata SUA timp de doi ani în Germania, la mijlocul anilor ’60. După întoarcere, a devenit una dintre prezențele constante din studiourile Chess Records din Chicago, unde a participat la sesiuni cu Ramsey Lewis, Howlin’ Wolf și Muddy Waters, dar și la înregistrări proprii alături de Donny Hathaway ca membru al formației de studio.

În anii ’70, a interpretat pe coloanele sonore ale lui Mayfield pentru filmele „Superfly” și „Sparkle”, în cel din urmă apărând și Aretha Franklin.

De-a lungul carierei sale, Upchurch a lucrat cu numeroși artiști consacrați, de la Staple Singers, Natalie Cole și Minnie Riperton, până la Bob Dylan, Anita Baker și Dr. John. Versatilitatea lui, capacitatea de a aborda diferite stiluri și sensibilitatea interpretării l-au transformat într-un muzician extrem de solicitat.