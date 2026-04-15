Bill Ackman revine cu o ofertă de 55 de miliarde de dolari pentru Universal Music

Investitorul american Bill Ackman, fondatorul Pershing Square Capital Management, a lansat o ofertă de aproximativ 55 de miliarde de euro pentru preluarea Universal Music Group, una dintre cele mai mari companii din industria muzicală, marcând una dintre cele mai ambițioase mișcări din cariera sa, potrivit publicației Les Echos.

Propunerea înaintată de Pershing Square pentru Universal Music Group a atras imediat atenția piețelor internaționale. Potrivit Reuters, tranzacția vizează consolidarea controlului asupra celui mai mare grup muzical din lume, într-un moment în care industria este dominată de platformele de streaming și de creșterea consumului digital.

Analiștii citați de Reuters sunt împărțiți în privința șanselor de succes ale ofertei și a reacției principalilor acționari, inclusiv grupul Vivendi.

Publicația The Guardian notează că oferta reflectă interesul crescut al investitorilor pentru activele din industria muzicală, considerate stabile și profitabile pe termen lung datorită veniturilor recurente din streaming.

În același timp, The Wall Street Journal indică faptul că valoarea totală a tranzacției ar putea depăși 60 de miliarde de dolari, în funcție de structura exactă a ofertei.

Bill Ackman și-a construit reputația în lumea finanțelor printr-o strategie bazată pe intervenții directe în companiile în care investește. Absolvent al Universității Harvard, el a fondat inițial Gotham Partners, înainte de a lansa Pershing Square în 2004.

Fondul său a devenit cunoscut pentru abordarea activistă, prin care încearcă să influențeze deciziile de management ale companiilor pentru a crește valoarea acțiunilor.

Un exemplu notabil este implicarea în General Growth Properties, unde strategia sa a contribuit la redresarea companiei după criza financiară.

Ackman este cunoscut și pentru pozițiile sale „short”, prin care pariază împotriva unor companii. Cel mai cunoscut caz rămâne confruntarea cu Herbalife, unde a susținut că modelul de afaceri este nesustenabil. Strategia nu a avut rezultatul anticipat, iar investitorul a suferit pierderi importante.

În contrast, în 2020, înainte de declanșarea crizei generate de COVID-19, Ackman a reușit să anticipeze turbulențele pieței și să își repoziționeze portofoliul, obținând câștiguri semnificative.

Reuters relatează că, în 2026, investitorul continuă să își extindă influența prin noi inițiative financiare, inclusiv listări și fonduri noi.

Potrivit Forbes, averea lui Bill Ackman este estimată la aproximativ 9 miliarde de dolari, reflectând succesul pe termen lung al strategiilor sale investiționale.

În plan public, el a devenit cunoscut și pentru pozițiile sale politice, uneori controversate, inclusiv critici la adresa politicilor de diversitate din mediul corporativ și universitar din Statele Unite.