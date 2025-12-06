Povestea de succes a româncei Anastasia Soare: Cel mai mare risc pe care mi l-am asumat a fost plecarea din România

Anastasia Soare este unul dintre românii care au avut curajul să plece din țară înainte de Revoluție, cu speranța că undeva, peste ocean, există șansa la o viață mai bună. A început de la zero, fără să vorbească limba și fără siguranța că va reuși. Dar a avut determinarea de a munci, de a învăța și de a transforma un talent aparent modest și în care nimeni nu credea – stilizarea sprâncenelor – într-un adevărat imperiu al frumuseții. Astăzi, Anastasia Soare este recunoscută la nivel mondial drept „Regina Sprâncenelor” și conduce una dintre cele mai influente companii de cosmetice din lume, Anastasia Beverly Hills. Succesul ei nu vorbește doar despre un brand, ci despre un drum construit cu răbdare, disciplină și curaj, un drum care duce numele României în cele mai importante cercuri ale industriei de frumusețe la nivel global.

Anastasia Soare (născută Anastasia Bălămaci, 1957) a crescut în Constanța, într-o Românie a cărei realitate comunistă era foarte dură. În plină perioadă de lipsuri – cu acces restricționat la alimente și frig în locuințe – Anastasia spune că unul dintre motivele pentru care a ales să plece din țară a fost tocmai greutatea vieții de atunci.

„Au fost multe episoade care m-au făcut să iau decizia de a pleca din România. Eu am plecat în ’89. Anii ’80 au fost cei mai dezastruoși ani ai României. Nu era căldură, nu aveam mâncare, a fost sumbru, extraordinar de greu. Mă duceam să cumpăr pâine și nu avea lumea pâine să-și cumpere. Pentru mine era ceva de neînchipuit. Timpul în care ajunsese România la acea vreme era extraordinar de rău. Lumea stătea la coadă de la 12 noaptea până a doua zi și câteodată nu prindeau nicio bucată de carne. Total inuman! Asta m-a determinat să plec. Și mai exista și acea lipsă de a vorbi, nu aveai voie să îți spui nemulțumirile”, a povestit Anastasia Soare în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei.

Inspirație în tinerețe i-a fost mama, care la acea vreme avea în Constanța un atelier de croitorie. Cu toate astea, vremurile nu le permiteau femeilor să viseze la o afacere pe cont propriu. Anastasia Soare își amintește că „regimul comunist încerca să spună că nu e nimic greșit cu noi. Și mai ales profesional! Femeile nu aveau absolut nicio șansă în anii ’80. Nu exista acea idee de a fi antreprenor. Faptul că mama mea avea atelierul ei era ieșit din comun, dar femeile în general nu aveau nicio șansă să facă ceva pe cont propriu”, a mai povestit ea pentru Evenimentul Zilei

În România, Anastasia fusese formatoare de artă, dar visul antreprenorial propriu era imposibil sub comunism. Ea crede că rădăcinile sale (familia de negustori de brânză și lână din Balcani) i-au dat „talentul de negustor” și munca asiduă necesare succesului. Ea recunoaște că „cel mai mare risc pe care mi l-am asumat a fost plecarea din România în America”, alegând să părăsească țara înainte de Revoluția din 1989.

Ajunsă în 1989 la Los Angeles, Soare avea 31 de ani și era mamă singură – nu vorbea engleză și nu avea contacte în industrie. A început să lucreze ca esteticiană într-un salon locale. Acolo a descoperit că tratamentul sprâncenelor era neexploatat și a dezvoltat o tehnică de conturare bazată pe structura osoasă a feței.

„La începutul meu în America le-am spus șefelor că, dacă sunt cliente care vor să vină mai devreme de începerea programului sau după închidere, eu stau. Aveam nevoie de bani. Sau stăteam în jurul șefelor mele și le curățam mesele numai ca să învăț cum tratează clientele, cum le vând produsele, care era stilul lor de a face business. Voiam să învăț, pe când celelalte fete îmi spuneau că asta nu e în fișa postului meu. Toate inconvenientele pe care cineva le-ar fi văzut pentru un imigrant, eu le-am considerat un avantaj pentru mine”, spune Anastasia Soare despre începuturile sale în SUA.

Pe parcurs, și-a asumat sarcini aparent modeste pentru a învăța meserie: curăța mesele, rămânea după program să urmărească modul în care managerii tratau clienții, orice pentru a înțelege cum să-și servească propria clientelă.

„Nu m-a încurajat sau inspirat nimeni. A fost singurul job pe care puteam să-l iau pentru că nu vorbeam engleză. La vremea respectivă, cosmeticienele erau româncele, rusoaicele și unguroaicele, iar norocul meu a fost că una dintre fetele pe care le-am cunoscut în Los Angeles, româncă, era gravidă și trebuia să-și ia o vacanță de trei luni, iar eu am făcut o înțelegere cu ea să lucrez în locul ei. Și am fost fericită că puteam căpăta experiență. Norocul meu a fost că m-au plăcut și mi-au oferit un job full-time și după ce s-a întors ea”, a mai povestit Anastasia Soare.

Prin muncă asiduă, ea a reușit în cele din urmă să-și deschidă propriul salon dedicat sprâncenelor în Beverly Hills. Până în 1997 conducea propriul business pe Bedford Drive, în inima metropolei.

„Eșecuri au fost foarte multe, pentru că eu am început să-mi dau seama că nimeni nu dădea atenție la sprâncene și am fost entuziasmată de acest serviciu, l-am prezentat șefelor, ele n-au crezut că este financiar important pentru ele și atunci mi-am închiriat o cameră într-un salon din Beverly Hills și așa am pornit încetul cu încetul să-mi creez o clientelă”, a spus aceasta despre începuturile sale.

Deși a întâmpinat numeroase refuzuri – un proprietar refuzase să-i închirieze un spațiu crezând că nu va avea cum să plătească chiria făcând doar sprâncene – Anastasia nu s-a lăsat. A închiriat un mic colțișor într-un salon și, cu răbdare, și-a creat o clientelă fidelă. Ea însăși povestește despre numeroasele eșecuri: „Am vrut în ’97 să deschid un salon, iar persoana cu care intrasem în contact nu a vrut să-mi închirieze salonul pentru că a crezut că, făcând sprâncene, nu am posibilitatea de a plăti chiria. Au fost foarte multe uși închise, dar nu m-am lăsat și am avut încredere în visul meu”, a explicat ea.

În scurt timp însă serviciile ei specializate – conturarea sprâncenelor – au devenit cunoscute.

Din acel salon modest, Anastasia Soare a construit un adevărat imperiu de frumusețe. Brandul Anastasia Beverly Hills, cu produse de makeup și cosmetice proprii, are astăzi o prezență globală uriașă (aproximativ 2.000 de magazine internaționale). Forbes a estimat în 2023 valoarea acestui business la aproape 500 de milioane de dolari, iar unele reportaje de presă indicau că în 2018 compania era cotată la 3 miliarde de dolari, confom people.com.

„Cea mai mare provocare este să fii tot timpul cel mai bun, să te perfecționezi în ceea ce faci, să găsești căi să rezolvi probleme mai eficient. Cum îți manageriezi businessul e foarte important și trebuie tot timpul să găsești căi pentru a cheltui mai puțin și a avea câștiguri mai mari”, mai spune Anastasia despre provocările cu care încă se confruntă și în 2025.

Dincolo de succesul în afaceri, Anastasia a continuat să susțină românii de peste hotare:

„Am angajați din România! La magazia de produse am avut 40 de români și erau foarte multe femei care nu vorbeau engleza, dar managerul fiind român au fost extraordinar de fericite că și-au găsit serviciu. La salon iarăși am românce, două fete, și în Europa avem multe. Pentru că eu am ajuns la concluzia că româncele sunt extraordinar de harnice, foarte serioase și vor să învețe, să crească, vor să devină și mai bune în ceea ce fac și îmi place să le am pe lângă mine”, spune ea.

Pentru Anastasia Soare, momentul în care a decis să-și scrie povestea nu a fost despre bilanț sau autopromovare, ci despre responsabilitatea de a transmite mai departe lecțiile învățate într-o viață construită prin muncă, curaj și decizii grele. Cartea autobiografică denumită Conturul unui vis este un manifest al celor care aleg să creadă în ei înșiși. Volumul semnat de Anastasia Soare este disponibil pe Bookzone.ro.

„Este o carte pe care am hotărât să o scriu din dorința de a le da oamenilor care au în minte să își schimbe viața sau să facă ceva în viața lor, să își deschidă un business sau orice altceva, să nu le fie frică de nimic. Nimic să nu vă oprească! Sper ca această carte să îi inspire pe cei tineri și nu numai. Eu am început noua mea carieră la 31 de ani, nu era o vârstă extraordinar de tânără, dar totul este posibil! Numai să vrei”, a mai spus Anastasia Soare.

Anastasia Soare și-a lansat recent și în România autobiografia „Conturul unui vis”, o carte-eveniment publicată de Bookzone, în care singura româncă aflată în topul Forbes al celor mai bogate femei din Statele Unite vorbește cu sinceritate despre parcursul ei – o lecție despre curaj, feminitate, putere și viziune.

„Anastasia are o poveste inspirațională construită în primul rând prin puterea exemplului, dincolo de teorii sau scenarii ideale, iar asta îi oferă o autenticitate aparte. Conturul unui vis” este o autobiografie sinceră, în care succesul nu este prezentat ca rezultatul unei „viziuni perfecte”, ci ca efect al muncii constante, al curajului de a face pași mici, dar corecți, și al capacității de a învăța din propriile decizii — inclusiv din greșeli. Tocmai de aceea am simțit, încă de la început, că este o carte importantă pentru publicul din România. Pentru noi, la Bookzone, este o onoare să publicăm ediția în limba română și să aducem cititorilor o poveste autentică despre determinare, adaptare și rezultate obținute prin muncă reală”, declară Florin Enceanu, CEO Bookzone.

După trei decenii trăite în ritmul accelerat al antreprenoriatului, a simțit pentru prima dată nevoia să se oprească și să privească înapoi, să pună în ordine experiențele care au modelat-o și să ofere altora ceva mai mult decât un exemplu de succes: un instrument pentru a-și regăsi direcția. Într-o perioadă în care mulți tineri se simt descurajați, iar incertitudinea pare să apese mai greu ca oricând, Anastasia spune că a vrut să creeze un mesaj care să dea încredere, să invite la acțiune și să reamintească faptul că oportunitățile încă există — chiar dacă arată diferit față de cele din urmă cu 30 de ani. Iar această intenție este clară în propriile ei cuvinte: