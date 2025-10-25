Cum a ajuns Anastasia Soare milionară. A construit un imperiu de un miliard de dolari

Anastasia Soare este unul dintre cele mai puternice nume din industria frumuseții la nivel mondial. Povestea ei începe în România, continuă la mii de kilometri depărtare, în Statele Unite, și ajunge astăzi să inspire milioane de femei.

Cu o avere estimată la peste un miliard de dolari și un brand recunoscut în toate colțurile lumii, Anastasia a devenit simbolul clasic al visului american trăit de o româncă.

Născută în Constanța, Anastasia Soare a emigrat în anii ’90 în SUA, într-o perioadă dificilă, cu resurse limitate, dar cu o ambiție uriașă. A început să lucreze într-un salon de înfrumusețare din Beverly Hills, locul în care, prin talent și intuiție, a descoperit o nișă neexplorată – arta modelării sprâncenelor.

Clientele sale, printre care s-au numărat vedete de prim rang de la Hollywood, au fost primele care i-au recunoscut talentul. Printre acestea s-a aflat chiar Oprah Winfrey, care, impresionată de povestea româncei, a invitat-o să povestească despre parcursul ei profesional într-un podcast de inspirație.

„Dacă ai un vis, nu aștepta să ai planul perfect, produsul perfect. Doar pune-l în aplicare. Eu eram foarte speriată, plângeam în fiecare zi în primele șase luni în America”, a mărturisit Anastasia în interviul acordat celebrei realizatoare.

Primii ani nu au fost deloc ușori. Fără produse dedicate pentru sprâncene, Anastasia își crea propriile soluții improvizând. Amesteca fard de pleoape cu vaselină pentru a obține textura și nuanța potrivită. Această ingeniozitate i-a adus succesul. Dintr-o simplă idee născută din lipsuri, a apărut ulterior Anastasia Beverly Hills, brandul care avea să devină un reper în lumea cosmeticelor.

Astăzi, compania valorează peste 1 miliard de dolari și este prezentă în mii de magazine din întreaga lume. Produsele semnate de româncă sunt folosite de make-up artiști profesioniști, dar și de celebrități precum Kim Kardashian, Jennifer Lopez sau Naomi Campbell.

În spatele succesului răsunător, se află ani de sacrificii. Anastasia a recunoscut că adaptarea la viața din America a fost una dintre cele mai grele perioade din viața ei. Astăzi, ea nu mai este singură în conducerea imperiului.

Fiica sa, Claudia Soare – cunoscută în mediul online sub numele de Norvina – este mâna ei dreaptă și deține un rol esențial în dezvoltarea brandului. Născută și crescută în Statele Unite, Claudia a moștenit pasiunea mamei sale pentru frumusețe și creativitate.

Cele două locuiesc în Los Angeles, unde conduc împreună echipa care se ocupă de imaginea și dezvoltarea produselor. Anastasia a spus în mai multe interviuri că fiica ei nu este doar partenerul de afaceri ideal, ci și „cea mai mare realizare a vieții mele”.