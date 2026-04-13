Doliu în familia regală a Danemarcei. A murit tatăl reginei Mary

Moartea lui John Donaldson, tatăl reginei Mary a Danemarcei, confirmată oficial de Casa Regală, marchează un moment personal dificil pentru familia regală, în contextul în care acesta se confrunta de mai mulți ani cu probleme de sănătate, potrivit Daily Express.

Anunțul oficial al Casei Regale daneze

Casa Regală de la Copenhaga a anunțat duminică decesul lui John Donaldson, care a murit în Tasmania, Australia, la vârsta de 84 de ani. Potrivit comunicatului oficial, starea sa de sănătate se deteriorase treptat în ultimii ani.

John Donaldson a fost o figură discretă în viața publică, cunoscut mai ales pentru rolul său de tată al reginei Mary, născută în Australia.

De profesie matematician și profesor universitar, acesta a avut o carieră academică solidă, fiind afiliat Universității din Tasmania.

Regina Mary l-a vizitat pe tatăl său în luna martie 2026, în timpul unui turneu oficial în Australia, desfășurat împreună cu soțul său, regele Frederik al X-lea. Vizita a avut loc într-un context deja marcat de îngrijorări privind starea de sănătate a lui Donaldson.

Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, inclusiv Reuters, deplasarea regală a avut și o componentă personală, regina profitând de ocazie pentru a petrece timp alături de familie.

În comunicatul oficial, Casa Regală a inclus și o declarație a reginei Mary, care reflectă impactul personal al pierderii:

„Inima mea este grea. Dar știu că, atunci când durerea se va așeza, amintirile îmi vor lumina zilele, iar ceea ce va rămâne cel mai puternic este dragostea și recunoștința pentru tot ce mi-a oferit și m-a învățat.”

Mesajul sugerează o relație apropiată între regină și tatăl său, precum și recunoștința pentru influența acestuia în formarea sa personală.

Regina Mary, născută Mary Elizabeth Donaldson în Hobart, Tasmania, este prima regină consort a Danemarcei de origine australiană.

Ea l-a cunoscut pe prințul Frederik în timpul Jocurilor Olimpice de la Sydney din anul 2000, iar căsătoria lor din 2004 a marcat integrarea sa în familia regală daneză.

Originea australiană a reginei a contribuit la consolidarea relațiilor simbolice dintre Danemarca și Australia, iar vizitele oficiale în această țară au avut adesea și o dimensiune personală.