Legendarul Sting va cânta la Untold 2026. Biletele, puse deja în vânzare

Sting va fi unul dintre artiștii principali la UNTOLD 2026, care va avea loc între 3 și 6 august în Cluj-Napoca. Organizatorii festivalului UNTOLD au confirmat marți prezența legendarului muzician britanic.

Sting, pe numele său real Gordon Matthew Thomas Sumner, are 73 de ani și o carieră impresionantă. El a fost solist și basist al trupei The Police, alături de care a lansat hituri precum Roxanne, Shape of my heart și Don't Stand So Close To Me. După despărțirea de formație, a continuat cu succes cariera solo, câștigând 17 premii Grammy.

Artistul este inclus și în Rock and Roll Hall of Fame, iar în 2003 a primit titlul de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic (CBE) din partea reginei Elizabeth a II-a.

Pe scena UNTOLD 2026 va urca și Lewis Capaldi, cântăreț britanic cunoscut pentru hituri emoționante și albume de succes în topurile britanice. Capaldi a câștigat mai multe Brit Awards, inclusiv pentru „Artist of the Year” și „Song of the Year”.

Organizatorii au anunțat și o parte din lineup-ul festivalului, care include artiști de muzică electronică și pop: Martin Garrix, Kygo, The Chainsmokers, Marshmello, Flo Rida, Swae Lee, Steve Aoki, Afrojack, Lost Frequencies, Sebastian Ingrosso, Tash Sultana, Mestiza și R3hab. Aceștia vor aduce spectacole cu lumini impresionante, efecte speciale și ritmuri care să mențină publicul pe scenă ore întregi.

Biletele pentru UNTOLD 2026 sunt deja disponibile pe untold.com. Fanii pot alege pachetul UNTOLD ONE 2026, care permite plata în rate și acces complet la toate zilele festivalului. Această opțiune este gândită pentru cei care vor să se bucure de experiența completă a festivalului, alături de artiști de renume mondial.

UNTOLD 2026 se anunță unul dintre cele mai importante evenimente muzicale din Europa, aducând pe aceeași scenă artiști legendari și noi talente în fața a zeci de mii de spectatori.