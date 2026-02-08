A murit solistul trupei 3 Doors Down. Brad Arnold, o voce care a definit rockul anilor 2000

Brad Arnold, solist și compozitor al trupei rock 3 Doors Down, a încetat din viață la vârsta de 47 de ani, după ce a luptat cu un cancer avansat, a anunțat formația pe rețelele sociale. Regretatul artist dezvăluise în mai 2025 că a fost diagnosticat cu carcinom renal în stadiul patru, o formă de cancer care se extinsese și la plămâni.

„Va fi profund regretat și va rămâne pentru totdeauna în amintirea noastră”, au transmis colegii săi.

Arnold a fost membru fondator, vocalist și toboșar al trupei 3 Doors Down, formată în Mississippi la mijlocul anilor ’90. Formația a cunoscut succesul la începutul anilor 2000, cu piese difuzate intens la radio precum „Kryptonite”, „Here Without You” și „When I’m Gone”. Potrivit trupei, Arnold a scris „Kryptonite” în adolescență, compunând piesa în timpul orei de matematică, la doar 15 ani. Albumul de debut, The Better Life, a devenit unul dintre cele mai bine vândute discuri din Statele Unite în anul 2000.

Arnold a vorbit public despre diagnosticul său, spunând că „nu îi este teamă” și cerând fanilor să îl includă în rugăciunile lor.

„Nu am niciun fel de teamă, sincer, nu mi-e deloc frică”, a spus solistul, adăugând că este dezamăgit de faptul că trupa va trebui să anuleze turneul pe care îl avea programat.

De asemenea, a vorbit deschis despre problemele cu alcoolul și a declarat că a renunțat la acest viciu din 2016. În interviurile din trecut, Arnold descria muzica drept „o formă de eliberare emoțională și un mod de a se conecta cu ascultători aflați în situații similare”.

3 Doors Down a câștigat trei premii Billboard Music Awards și a rămas prezentă constant pe posturile de rock și pop timp de două decenii. Trupa a cântat la ceremonii de învestire prezidențială și, în 2004, a lansat Better Life Foundation pentru sprijinirea copiilor aflați în nevoie.

Moartea solistului marchează o nouă lovitură pentru trupa 3 Doors Down. Este un moment dificil pentru formație și pentru fanii care au crescut cu celebrele piese, la zece ani după ce membrii fondatori au mai trecut printr-o pierdere dureroasă, odată cu moartew lui Matt Roberts în 2016.