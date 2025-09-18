Un celebru actor care a jucat în Grey’s Anatomy a murit într-un accident rutier

Actorul și fotograful Brad Everett Young a murit într-un accident rutier grav pe autostrada 134 din Los Angeles, a transmis reprezentantul său, Paul Christensen, pentru The Hollywood Reporter.

Brad Everett Young, în vârstă de 46 de ani, a fost lovit de o mașină care circula pe contrasens și a murit pe loc. Celălalt șofer a fost transportat la spital.

„Pasiunea lui Brad pentru artă și pentru oamenii din spatele acesteia era incomparabilă”, a declarat Christensen.

Brad Everett Young și-a început cariera de actor în anii ’90, jucând în seriale precum Boy Meets World, Felicity, Grey’s Anatomy și Numb3rs. El a apărut și în filmele Love & Basketball și Jurassic Park III. Actorul are în portofoliu și alte roluri în filme, printre care „Rumor Has It...”, „Austin Powers in Goldmember”, „The Artist” și, cel mai recent, „Dr. Jekyll and Mr. Hyde” în 2017.

În ultimii ani, Brad Everett Young s-a făcut remarcat ca fotograf pe covorul roșu, realizând ședințe foto pentru publicații precum The Hollywood Reporter, Vanity Fair, Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, People și Variety.

Printre vedetele fotografiate de Brad Everett Young se află Sarah Michelle Gellar și David Harbour, dar și actori din serialele Days of Our Lives și General Hospital.

Brad Everett Young a înființat organizația Dream Loud Official, care sprijină și promovează păstrarea programelor de muzică și artă în școlile din Statele Unite. Christensen a declarat că „el și-a trăit misiunea de a menține creativitatea vie, iar moștenirea sa va continua prin Dream Loud Official”.

Young s-a mutat inițial la Los Angeles pentru a urma o carieră în medicină, dar s-a răzgândit și s-a orientat către actorie. În 2015, el a declarat: „L.A. era locul în care puteam lua aceste decizii, având în vedere toate oportunitățile de muncă pe care le oferea orașul”.

„În prima lună petrecută aici, am participat la prima mea audiție pentru un serial TV, am obținut rolul, m-am înscris în Screen Actors Guild, iar restul este istorie. M-am îndrăgostit de tot ce ține de această industrie, de parcursul și de puterea necesare pentru a realiza ceea ce îți dorești în ea.”