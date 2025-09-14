Social

Cine e Paul Negulescu, cercetătorul român premiat cu „Nobelul american” pentru medicină

Cine e Paul Negulescu, cercetătorul român premiat cu „Nobelul american” pentru medicinăPaul Negulescu. Sursă foto: Captură video
Cercetătorul de origine română Paul Negulescu se numără printre cei trei oameni de știință recompensați cu Premiul Lasker, supranumit „Nobelul american pentru medicină”: „Nu este doar îmbucurător și plin de satisfacții. Speranța noastră este ca munca noastră să poată servi drept lecții pentru alte cercetări”, a spus Negulescu, citat de Boston Globe.

Cine este Paul Negulescu

Paul Negulescu ocupă funcția de vicepreședinte senior la compania Vertex Pharmaceuticals din Boston. El a primit această distincție pentru contribuțiile majore aduse în dezvoltarea tratamentelor împotriva fibrozei chistice, o afecțiune gravă care reduce semnificativ speranța de viață a pacienților.

Conform autobiografiei lui Negulescu, acesta s-a născut și a copilărit în San Francisco, California, având părinți originari din România, care au emigrat după cel de-Al Doilea Război Mondial.

„M-am născut și am crescut în San Francisco, California. Părinții mei au imigrat în California din România după al Doilea Război Mondial. Tatăl meu a fost chirurg generalist și și-a iubit munca. Mama vorbea perfect patru limbi și se ocupa de partea comercială a cabinetului medical al tatălui. Mamei și tatălui le plăcea să meargă la licitații și să aducă înapoi mobilă veche, pe care tata o restaura frumos. Am moștenit dragostea pentru lectură de la mama și interesul de a învăța cum funcționează lucrurile și de a le repara de la tata”, a scris acesta în autobiografia sa.

Paul Negulescu

Paul Negulescu. Sursă foto: Captură video

Trikafta – terapia care a schimbat soarta pacienților

Cei trei laureați au contribuit decisiv la dezvoltarea Trikafta, un tratament inovator bazat pe o combinație de trei medicamente, care a îmbunătățit semnificativ calitatea și durata vieții bolnavilor de fibroză chistică.

Până la apariția acestei terapii, majoritatea pacienților nu depășeau copilăria timpurie, iar foarte puțini ajungeau la 40 de ani, arată datele Fundației Lasker.

Doar câteva sute de cercetători au intrat în posesia acestui premiu

Paul Negulescu va împărți recunoașterea și suma de 250.000 de dolari cu fostul coleg Jesús (Tito) González și cu profesorul Michael Welsh de la Universitatea din Iowa. Premiul Lasker DeBakey pentru Cercetare Medicală Clinică este oferit pentru un „progres major care îmbunătățește viața a milioane de oameni”, conform Fundației Lasker.

Începând din 1945, Premiul Lasker a fost acordat unui număr de peste 400 de cercetători. Aproape un sfert dintre aceștia au obținut ulterior și Premiul Nobel, ceea ce confirmă reputația distincției drept una dintre cele mai importante în domeniul medicinei la nivel global.

 

