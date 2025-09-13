Lumina simțită de corali. Mecanismul uimitor descoperit de oamenii de știință

O echipă de cercetători de la Universitatea Metropolitană din Osaka, Japonia, a descoperit un mecanism prin care coralii care formează recife pot detecta lumina, chiar dacă nu au ochi sau creier. Rezultatele, publicate în revista eLife, schimbă modul în care oamenii de știință înțeleg funcționarea opsinelor, proteinele sensibile la lumină.

La majoritatea animalelor, o aminocidă încărcată negativ ajută opsinele să absoarbă lumina vizibilă. Cercetătorii japonezi au descoperit însă că la corali anumite opsine, denumite ASO-II, folosesc ioni de clor din mediul înconjurător pentru a îndeplini aceeași funcție.

Este prima dată când oamenii de știință observă un opsin natural de origine animală care folosește ioni anorganici în acest mod.

Sensibilitatea opsinelor coralilor la lumină depinde de aciditatea apei. În medii mai acide, acestea detectează lumina vizibilă, iar în medii mai bazice, revin la sensibilitatea pentru lumina ultravioletă.

Mecanismul este legat de relația dintre corali și algele simbiotice. Aceste alge modifică pH-ul intern al coralilor prin fotosinteză, iar schimbările rezultate ar putea regla în timp real sensibilitatea la lumină, menținând echilibrul colaborării dintre cele două organisme. Cercetătorii au mai descoperit că opsinele coralilor pot controla ionii de calciu în funcție de lumină.

Această caracteristică îi transformă în candidați promițători pentru crearea unor instrumente inovatoare, capabile să își ajusteze sensibilitatea spectrală în funcție de pH, transmite InterestingEngineering.

Descoperirea ar putea ajuta la înțelegerea modului în care coralii reacționează la schimbările climatice, în special la acidificarea oceanelor, și ar putea sprijini dezvoltarea aplicațiilor biomedicale care folosesc controlul luminii.

Descoperirea arată că, deși coralii nu au ochi, evoluția le-a oferit un mod ingenios de a percepe mediul și de a se adapta, ceea ce ar putea schimba perspectivele în biologie și ar putea deschide noi direcții în știință și medicină.