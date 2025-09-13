Trecerea la ora de iarnă. Ce se schimbă, de fapt, când dăm ceasul înapoi

România trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025: ceasurile se dau înapoi cu o oră, iar ora 04:00 devine 03:00, afectând somnul și ritmul zilnic. Trecerea la ora de iarnă nu înseamnă doar „dormim cu o oră mai mult”.

Ceasul biologic al corpului are nevoie de timp să se adapteze, iar modificarea luminii naturale poate afecta somnul, starea de spirit și energia zilnică, potrivit sleepfoundation.org. Ritmul circadian, controlat de lumina soarelui, reglează secreția de melatonină și cortizol, hormoni care influențează somnul și vigilența.

În primele 2–3 zile după trecerea la ora de iarnă, mulți oameni resimt oboseală, dificultăți de concentrare și modificări ale dispoziției. Creierul și metabolismul trebuie să se ajusteze la noul program de lumină și întuneric, iar efectele pot fi mai vizibile la persoanele sensibile la modificările ritmului circadian.

„În ciuda faptului că este o schimbare aparent mică, poate avea un impact semnificativ asupra ritmului nostru circadian, care ne reglează ciclul somn-veghe.

Somnul este foarte individualizat. Nu toată lumea va fi la fel de afectată de schimbarea ritmului nostru circadian. Este important să ne dăm seama că nu doar schimbarea orei poate declanșa aceste atacuri, chiar și schimbarea fusului orar poate declanșa cefalee în lanț”, a declarat, pentru CNN, Dr. Rajkumar Dasgupta, profesor asociat de medicină clinică la University of Southern California Keck School of Medicine din Los Angeles.

Dr. Rajkumar Dasgupta a mai precizat că sfârșitul orei de vară este, de obicei, un factor declanșator pentru durerile de cap în formă de cluster: „Atacurile de cefalee în ciorchine pot apărea în fiecare zi timp de șase până la opt săptămâni și apoi dispar într-un ciclu de ciorchine. Teoria este că puteți declanșa de fapt un ciclu prin schimbarea orei cu ora de vară.

Legătura dintre schimbarea orei și durerile de cap în lanț este că porțiunea din creier care este și generatoare de dureri de cap în lanț este, de asemenea, porțiunea din creier care ne gestionează ritmurile circadiene, care se află în hipotalamus. De asemenea, mulți dintre cei care suferă de migrene vor avea, de obicei, un pic de privare de somn sau somnul lor este afectat de această schimbare, astfel încât vor observa o creștere a frecvenței durerilor de cap în acea perioadă”.

Schimbarea orei poate declanșa simptome temporare de „depresie sezonieră”, în special la persoanele predispuse. Expunerea redusă la lumină dimineața poate influența starea de spirit și poate scădea nivelul de energie. În același timp, ritmul digestiv și tensiunea arterială se pot ajusta mai lent, ceea ce poate afecta performanța fizică și mentală.

Pentru tranziția mai ușoară pentru schimbarea orei, specialiștii recomandă:

-Expunere la lumină naturală: ieșiți dimineața afară, chiar dacă e mai frig;

-Rutine de somn constante: respectați orele de culcare și trezire pentru a ajuta corpul să se recalibreze;

-Activitate fizică regulată: sportul ajută la reglarea hormonilor și la menținerea energiei;

-Alimentație echilibrată: evitați excesele și apelați la mese ușoare dimineața și prânz.

Deși la prima vedere pare că avem mai mult timp dimineața, energia și productivitatea pot scădea în primele zile. Ajustarea graduală a programului, hidratarea și expunerea la lumină artificială puternică pot ajuta creierul să se adapteze mai rapid. Ora de iarnă afectează și animalele din orașe și zone rurale. Păsările, rozătoarele și insectele își schimbă tiparele de hrănire și activitate odată cu lumina, ceea ce poate influența ecosistemul urban mai mult decât ne dăm seama.

Trecerea la ora de iarnă nu afectează doar corpul, ci și dispozitivele smart. Telefoanele, ceasurile inteligente și aplicațiile de monitorizare a somnului se ajustează automat, dar ritmul biologic al corpului rămâne neschimbat. Specialiștii recomandă ajustarea manuală a alarmelor și notificărilor pentru primele zile; folosirea luminii artificiale în interior pentru a compensa lipsa luminii naturale dimineața; monitorizarea somnului prin aplicații smart, dar fără a te baza exclusiv pe ele pentru reglarea programului zilnic.