Social

Legătura dintre depresie și jocurile de noroc. Mai bine de jumătate din jucători au astfel de tulburări

Legătura dintre depresie și jocurile de noroc. Mai bine de jumătate din jucători au astfel de tulburăriSursa foto: Pixabay
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Un raport făcut de National Center for Responsible Gaming arată date îngrijorătoare legate de depresie și jocurile de noroc. Peste 50% dintre jucătorii au probleme de anxietate sau depresie.

Depresie accentuată de jocurile de noroc

Cei care au realizat studiul spun că legătura este una foarte clară. Cele două tulburări respectiv depresia și jocurile de noroc se hrănesc reciproc. Cei care practică astfel de jocuri au capacitatea redusă de a lua decizii rationale, iar stresul jocului le accentuează depresia. De asemenea același lucru se întâmplă și în cazul anxietății.

Jocuri de noroc

Jocuri de noroc. Sursa foto: Pixabay

Practic, jucătorii caută să producă din punct de vedere chimic, în corp, aceleași senzații care le sunt foarte familiare. Experții spun că în ambele cazuri creierul trece printr-un rollercoaster de neurotransmițători. Iar în cazul unui câștig, nu contează cât de mic, se produce dopamina, care care aduce o stare temporară de bine.

În cazul în care jucătorul pierde, creierul produce cortizol, hormonul stresului. În cazul în care aceste cicluri se repetă frecvent, apar schimbări în modul în care creierul gestionează emoțiile.  Drept urmare jucătorul va tinde să obțină recompense imprevizibile care să îi mențină un nivel constant de tensiune emoțională.

Cum s-a pregătit Putin înainte de întâlnirea cu Trump din Alaska. Ce documente a analizat în avion
Cum s-a pregătit Putin înainte de întâlnirea cu Trump din Alaska. Ce documente a analizat în avion
Cea mai bogată generație care a trăit vreodată. Contextul a jucat un rol important
Cea mai bogată generație care a trăit vreodată. Contextul a jucat un rol important

Soluțiile ar putea veni și din partea cazinourilor

Tot acest cerc vicios se poate rupe, dar primul pas este conștientizarea problemei. Ulterior, jucătorul trebuie să își stabilească niște limite financiareși de timp în care să joace. În cazul în care pierde este nevoie să își stabilească anumite pauze, după ele, tocmai pentru a conștientiza ce se întâmplă și a preveni escaladarea stărilor negative.

Suportul familial ar trebui să existe la fel ca și cel din partea prietenilor. De altfel, se poate apela inclusiv la grupuri de suport. Pe de altă parte, platformele de gambling au o resposabilitate legat de acest gen de clienți. Ele ar trebui să permită sume limitate la depozit, auto-excluderea și să dea clienților mesaje de respoensabilitate. Doar că foarte puține dintre acestea urmează aceste instrucțiuni.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:42 - Ce sumă estimează guvernul că va încasa din noua taxă aplicată coletelor din afara UE
23:35 - Maia Sandu susține că există presiuni fără precedent asupra diasporei moldovenești înainte de alegeri
23:26 - Ministrul de Externe, prins fără autorizație la pescuit
23:19 - Sustenabilitatea în construcții. O nouă lege vrea să reglementeze deșeurile din industrie
23:06 - Un român a jucat poker cu Ben Affleck și Mat Damon. „Affleck e bolnav de poker”
22:55 - Legătura dintre depresie și jocurile de noroc. Mai bine de jumătate din jucători au astfel de tulburări

Proiecte speciale