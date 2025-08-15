Social Legătura dintre depresie și jocurile de noroc. Mai bine de jumătate din jucători au astfel de tulburări







Un raport făcut de National Center for Responsible Gaming arată date îngrijorătoare legate de depresie și jocurile de noroc. Peste 50% dintre jucătorii au probleme de anxietate sau depresie.

Cei care au realizat studiul spun că legătura este una foarte clară. Cele două tulburări respectiv depresia și jocurile de noroc se hrănesc reciproc. Cei care practică astfel de jocuri au capacitatea redusă de a lua decizii rationale, iar stresul jocului le accentuează depresia. De asemenea același lucru se întâmplă și în cazul anxietății.

Practic, jucătorii caută să producă din punct de vedere chimic, în corp, aceleași senzații care le sunt foarte familiare. Experții spun că în ambele cazuri creierul trece printr-un rollercoaster de neurotransmițători. Iar în cazul unui câștig, nu contează cât de mic, se produce dopamina, care care aduce o stare temporară de bine.

În cazul în care jucătorul pierde, creierul produce cortizol, hormonul stresului. În cazul în care aceste cicluri se repetă frecvent, apar schimbări în modul în care creierul gestionează emoțiile. Drept urmare jucătorul va tinde să obțină recompense imprevizibile care să îi mențină un nivel constant de tensiune emoțională.

Tot acest cerc vicios se poate rupe, dar primul pas este conștientizarea problemei. Ulterior, jucătorul trebuie să își stabilească niște limite financiareși de timp în care să joace. În cazul în care pierde este nevoie să își stabilească anumite pauze, după ele, tocmai pentru a conștientiza ce se întâmplă și a preveni escaladarea stărilor negative.

Suportul familial ar trebui să existe la fel ca și cel din partea prietenilor. De altfel, se poate apela inclusiv la grupuri de suport. Pe de altă parte, platformele de gambling au o resposabilitate legat de acest gen de clienți. Ele ar trebui să permită sume limitate la depozit, auto-excluderea și să dea clienților mesaje de respoensabilitate. Doar că foarte puține dintre acestea urmează aceste instrucțiuni.