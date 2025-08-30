Social Poate un pui de somn zilnic să facă mai mult rău decât bine? Cât de utilă e siesta







Un pui de somn zilnic este un instrument puternic pentru a stimula vigilența, starea de spirit, memoria și productivitatea. Cu toate acestea, somnul de noapte poate fi sabotat dacă este prelungit prea mult. Organismul reglează somnul și starea de veghe, majoritatea oamenilor înregistrând o scădere naturală a vigilenței între orele 13:00 și 16:00.

Un pui de somn scurt în această perioadă, urmat în mod ideal de o expunere la lumină puternică, poate ajuta la contracararea oboselii, la creșterea vigilenței și la îmbunătățirea funcției cognitive, fără a interfera cu somnul de noapte. Aceste „sieste de putere” permit creierului să se odihnească fără a aluneca într-un somn profund, ceea ce face mai ușoară trezirea cu o senzație de prospețime.

Cu toate acestea, un pui de somn prea îndelungat poate duce la o trezire mai proastă decât înainte, din cauza „inerției somnului”, a stării de amețeală și dezorientare care rezultă din trezirea în timpul etapelor de somn mai profund.

Odată ce un pui de somn se prelungește peste 30 de minute, creierul trece la un somn cu unde lente, ceea ce face mult mai dificilă trezirea. Acest lucru poate avea implicații grave în cazul în care cineva încearcă să îndeplinească sarcini critice de siguranță, să ia decizii importante sau să opereze utilaje.

Unele situații în care siesta este esențială includ lucrătorii în schimburi care se confruntă cu un somn fragmentat din cauza programului neregulat și persoanele care se luptă în mod regulat să doarmă suficient noaptea.

Cu toate acestea, recurgerea la sieste în locul îmbunătățirii somnului de noapte este mai degrabă o soluție pe termen scurt decât o soluție durabilă. Persoanele cu insomnie cronică sunt adesea sfătuite să evite complet siestele, deoarece somnul din timpul zilei le poate slăbi dorința de a dormi noaptea.

Somnul secundar este utilizat de anumite grupuri ca un instrument de îmbunătățire a performanțelor, cum ar fi sportivii și persoanele care desfășoară activități cu concentrare ridicată, cum ar fi lucrătorii din domeniul sănătății și echipajele de zbor. Pentru a dormi eficient, momentul și mediul sunt importante.

Momentul ideal este înainte de ora 14:00, deoarece un pui de somn prea târziu poate întârzia programul natural de somn al organismului. Cele mai bune sieste au loc într-un mediu răcoros, întunecat și liniștit, similar cu condițiile de somn din timpul nopții. Măștile de ochi și căștile cu anulare a zgomotului pot fi de ajutor, în special pentru cei care dorm în medii luminoase sau zgomotoase.

Un somn bun ține de strategie - să știi când, cum și dacă ar trebui să dormi. Pentru unii, puiul de somn este un „life hack”, îmbunătățind concentrarea și energia, în timp ce pentru alții, poate fi o pantă alunecoasă către întreruperea somnului. Cheia este să experimentați și să observați modul în care siestele afectează calitatea generală a somnului, potrivit medicalxpress.com.