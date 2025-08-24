Social Cafeaua de dimineață crește starea de spirit mai mult decât în restul zilei. Studiu







Cafeaua de dimineață îmbunătățesc starea de spirit dimineața mai mult decât în restul zilei pentru consumatorii obișnuiți de cofeină. Un nou studiu realizat de Universitatea Bielefeld și Universitatea Warwick, publicat în Scientific Reports, a arătat acest lucru. Participanții s-au simțit mai fericiți și mai entuziaști în diminețile cu cafea decât în zilele similare, la aceeași oră, dar fără cafea.

După ce au băut cafea, participanții s-au simțit și ceva mai puțin deprimați sau tulburați decât în zilele comparabile fără cafea. Acest efect nu a depins de ora din zi, spre deosebire de creșterea senzației de plăcere, observată în special dimineața.

Studiul a urmărit timp de până la patru săptămâni 236 de tineri adulți germani. De șapte ori pe zi, aceștia au completat chestionare scurte pe smartphone despre starea lor de spirit și despre consumul de băuturi cu cofeină în ultimele 90 de minute.

Cercetarea s-a bazat pe consumul de cofeină din viața reală, nu doar pe experimente de laborator. Cercetătorii au analizat și dacă efectele cafelei diferă între persoane.

„Am fost uimiți să constatăm că nu există diferențe între consumul de cafea și simptomele de depresie, anxietate sau tulburări de somn”, a spus Justin Hachenberger, de la Universitatea Bielefeld. „Consumul de cofeină și emoțiile pozitive sau negative au fost similare în toate grupurile.”

Se presupunea că persoanele cu un nivel mai ridicat de anxietate s-ar simți mai neliniștite după ce beau cafea, însă studiul nu a confirmat această ipoteză. Totuși, Hachenberger a menționat că persoanele sensibile la cofeină ar putea să o evite și că studiul nu a inclus neconsumatori.

Cercetătorii spun că efectul pozitiv al cafelei de dimineață se explică prin blocarea receptorilor de adenozină, ceea ce trezește organismul și oferă energie.

„Cafeina blochează receptorii de adenozină, crescând activitatea dopaminei în regiuni importante ale creierului, ceea ce îmbunătățește starea de spirit și vigilența”, a explicat profesoara Anu Realo, de la Universitatea din Warwick.

Nu este clar însă dacă aceste efecte sunt influențate de somnul nocturn, care poate reduce simptomele de sevraj. „Chiar și persoanele cu un consum moderat de cafeină pot experimenta simptome ușoare de sevraj, care dispar odată cu prima ceașcă de cafea sau ceai de dimineață”, a adăugat ea.

„Aproximativ 80% dintre adulții din întreaga lume consumă băuturi cu cofeină, iar utilizarea lor datează de mult timp în istoria omenirii”, a declarat profesorul Sakari Lemola, autorul principal al studiului. „Chiar și animalele sălbatice consumă cofeină – albinele și bondarii preferă nectarul din plantele care o conțin.”

Totuși, autorii avertizează că, deși benefică în doze moderate, cafeina poate provoca dependență. Consumul târziu în cursul zilei poate perturba somnul și poate avea efecte negative asupra sănătății, informează medicalxpress.com.