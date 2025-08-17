Social Fumatul pasiv în familie, corelat cu experiențe negative în copilărie. Studiu







Conform unui studiu recent, experiențele negative din copilărie sunt asociate cu expunerea copiilor la fumul de țigară din locuință. Ashley Merianos, cercetător în domeniul controlului tutunului la Universitatea din Cincinnati, a condus investigația.

Studiul „Child Protection and Practice” a constatat că elevii din SUA care au suferit traume precum divorțul părinților, violență în comunitate sau dificultăți financiare au o probabilitate mai mare de a trăi în gospodării unde se fumează, ceea ce le pune sănătatea în pericol.

„Experiențele negative din copilărie (ACE) și expunerea la fumul de țigară sunt două probleme majore independente cu care se confruntă copiii de vârstă școlară din SUA”, spune Merianos, profesor la Facultatea de Servicii Umane, Colegiul de Educație, Justiție Penală și Servicii Umane și Tehnologia Informației din cadrul Universității din Cincinnati.

Merianos a studiat implicațiile consumului de tutun, inclusiv țigările electronice, asupra sănătății publice, concentrându-se pe dezvoltarea copilului.

Creșterea numărului de ACE sporește șansa ca un copil să trăiască cu fumători și să fie expus la fumul toxic. Expunerea crește odată cu traumele familiale, cum ar fi separarea părinților, și adversitățile comunitare, cum ar fi criminalitatea din cartier. Reziduurile de fum de mâna a treia de pe haine, mobilă și suprafețe pun în pericol chiar și copiii ai căror îngrijitori fumează în afara casei.

„Există un mit comun potrivit căruia copiii care locuiesc cu fumători ce fumează doar afară sunt feriți de expunerea la fumul de țigară și de efectele sale negative asupra sănătății”, adaugă ea. Acest studiu arată că ACE sporesc riscul ca cei mici să fie expuși și la fumul de țigară de mâna a treia.

Autoritățile din domeniul sănătății și factorii de decizie ar trebui să investigheze inițiativele de prevenire a fumatului și să promoveze sănătatea în gospodării, având în vedere că datele sugerează că ACE pot fi o sursă de expunere la fumul de țigară de mâna a treia.

Merianos este afiliată la Consorțiul de Cercetare a Fumului de Țigară de Mâna a Treia. Fumatul de mâna a treia implică inhalarea, înghițirea sau absorbția contaminanților din fumul de țigară prin piele. Acești contaminanți se depun pe pereți, mobilă și obiecte de decor.

În colaborare cu Cincinnati Children’s, Merianos a studiat fumatul de mâna a treia în 80 de case ale copiilor. Studiul a descoperit nicotină pe suprafețele din toate casele și un carcinogen specific tutunului în aproape jumătate dintre ele.

În acest studiu, autorii recomandă măsuri specifice privind ACE și expunerea la tutunul din mediul înconjurător pentru protejarea populațiilor vulnerabile, informează medicalxpress.com.