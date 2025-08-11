Social Copil de 15 ani ucis de un alt minor, după un conflict iscat din cauza unei fete. Filmul crimei din Andrușul de Sus,







Republica Moldova. O crimă terifiantă a zguduit localitatea Andrușul de Sus, raionul Cahul. Un băiat de doar 15 ani a fost ucis cu sânge rece de un alt minor. Totul a pornit de la un conflict generat de insulte la adresa unei fete. Tragedia s-a produs în seara zilei de 7 august. Însă dispariția victimei fusese raportată încă din 5 august, când adolescentul a plecat de acasă și nu s-a mai întors.

Pe 7 august, trupul neînsuflețit al băiatului a fost găsit pe malul iazului din localitate. Victima prezenta multiple plăgi provocate cu un cuțit, iar investigațiile ulterioare au confirmat că a fost și strangulat cu o funie. Scenele descoperite la fața locului au fost descrise de anchetatori ca fiind de o violență ieșită din comun.

Potrivit informațiilor preliminare, victima și presupusul agresor, un adolescent de 17 ani din aceeași localitate, aveau un conflict mai vechi. Surse din anchetă au precizat că acesta ar fi insultat în repetate rânduri prietena băiatului de 15 ani. Cei doi ar fi stabilit o întâlnire pentru a clarifica situația, însă discuția s-a transformat într-un atac violent. Tânărul de 17 ani l-a înjunghiat de mai multe ori, apoi l-a strangulat până la moarte, abandonând cadavrul în apropierea iazului.

După două zile de investigații intense, inclusiv expertize medico-legale și acțiuni operative efectuate de polițiștii din IP Cahul, suspectul a fost identificat și reținut pe 10 august. Pe numele acestuia a fost deschisă o cauză penală pentru omor. Acesta urmează să fie prezentat în fața judecătorului de instrucție, care va decide dacă îi va emite mandat de arest pentru 30 de zile.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.