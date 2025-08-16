Social Hidratarea în exces sau insuficientă. Greșelile care îți pot afecta digestia și sănătatea







Hidratarea joacă un rol crucial în sănătatea digestivă și performanța fizică, însă modul în care o gestionăm poate avea efecte neașteptate. Specialiștii avertizează că obiceiurile aparent inofensive, precum consumul imediat de apă după castraveți sau pepene, pot provoca disconfort digestiv și chiar tulburări mai serioase, în timp ce sportivii de elită își respectă rutine stricte pentru a menține echilibrul optim al lichidelor în organism.

Consumul de apă imediat după alimente bogate în apă, cum sunt castraveții și pepenele, poate dilua sucurile digestive și enzimele necesare absorbției nutrienților. Potrivit experților citați de The Times of India, castraveții conțin aproximativ 96% apă, ceea ce în combinație cu lichidele suplimentare poate provoca balonare, indigestie sau scaune moi. Medicina ayurvedică avertizează că apa băută imediat după alimente răcoritoare poate perturba focul digestiv al corpului, numit agni, afectând procesul natural de descompunere a alimentelor.

În același timp, pepenele verde, cu un conținut de peste 95% apă și zahăr natural, poate agrava aceste efecte. Consumul exagerat poate duce la hiper-hidratare, scăderea nivelului de sodiu în organism, tulburări renale și, în cazuri extreme, probleme cardiace. Specialiștii recomandă limitarea porțiilor și evitarea combinării pepenelui cu alte alimente greu digerabile.

Experții în nutriție și sport, precum Matt Jones, nutriționist pentru echipa Boston Celtics, subliniază că hidratarea corectă nu înseamnă doar consumul de apă, ci respectarea unor rutine stricte. Jones recomandă ca aproximativ 80% din aportul zilnic de lichide să fie consumat înainte de ora 16:00 pentru a evita trezirile frecvente nocturne și pentru a permite corpului să proceseze lichidele eficient.

Pe lângă apă, fructele bogate în apă, cafeaua sau ceaiul pot contribui la hidratare, iar semnele deshidratării, sete, urină închisă la culoare sau pierdere de lichide peste noapte, trebuie monitorizate constant. Cantitatea recomandată este de 1–1,5 ml de apă pentru fiecare calorie consumată zilnic, ajustată în funcție de activitate fizică și greutate corporală.

O hidratare corectă susține nu doar digestia, ci și funcțiile cognitive, rezistența fizică și recuperarea după efort. În contextul sportiv, respectarea rutinei optime de hidratare poate preveni crampele, oboseala și scăderea performanței. La nivel general, obiceiurile corecte de hidratare influențează sănătatea metabolică, echilibrul electrolitic și protecția organelor vitale, precum rinichii și inima.

Intoxicația cu apă apare atunci când organismul acumulează o cantitate excesivă de lichide, afectând funcționarea celulelor. Simptomele ușoare includ greață, vărsături și balonare, însă în forme severe pot apărea confuzie, convulsii sau comă, situații care pot pune viața în pericol. Tratamentul constă, în general, în reducerea aportului de apă, iar în cazurile grave poate fi necesară administrarea de sodiu pentru restabilirea echilibrului electrolitic, potrivit Clevleland Clinic.