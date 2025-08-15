Social Creatina câștigă popularitate în rândul celor care doresc să-și mărească masa musculară







Creatina câștigă popularitate în rândul persoanelor care doresc să-și mărească masa musculară și performanțele. Acest supliment natural, prezent în alimente precum carnea roșie și fructele de mare, este studiat încă din anii 1830 și și-a extins utilizarea dincolo de culturism și sporturi de performanță, ajungând să aibă aplicații clinice și beneficii care depășesc îmbunătățirea masei musculare.

Suplimentele cu creatină ajută la menținerea nivelului de energie, în special în timpul exercițiilor fizice de scurtă durată și intensitate ridicată, precum antrenamentul cu greutăți.

Cea mai mare parte a creatinei din organism este stocată în mușchi sub formă de fosfocreatină (PCr), care contribuie la refacerea adenozin trifosfatului (ATP), principala sursă de energie a corpului.

Suplimentarea cu creatină crește nivelurile intramusculare de creatină, permițând antrenamente de rezistență la intensitate mai mare și pentru perioade mai lungi, ceea ce duce la câștiguri mai mari în performanță și masă musculară.

Cercetările relevă efecte benefice ale creatinei și în afara sistemului muscular, evidențiind influențe pozitive asupra stocării și metabolismului glucozei, dinamicii fluxului sanguin, reducerii inflamației, precum și asupra cogniției și funcției cerebrale.

Recomandările de dozare pentru bărbați pot varia, dar, de obicei, cinci grame de creatină pe zi sau o doză personalizată în funcție de greutatea corporală s-au dovedit bine tolerate și eficiente pentru creșterea performanței musculare.

Din perspectivă alimentară, atingerea unui aport zilnic de aproximativ cinci grame de creatină ar necesita consumul a circa 1,15 kilograme de carne de vită sau porc, ceea ce face suplimentarea cu creatină o opțiune practică. Conținutul ridicat de calorii al unei cantități atât de mari de alimente întărește atractivitatea suplimentării.

Antrenamentul de rezistență este esențial pentru maximizarea efectelor creatinei. Acesta poate îmbunătăți indicatori precum puterea, forța și rezistența musculară, iar combinarea sa cu suplimentarea cu creatină potențează aceste beneficii.

Deși creatina nu este un nutrient esențial, multe persoane pot observa îmbunătățiri în creșterea și performanța musculară concentrându-se pe o alimentație echilibrată și bogată în nutrienți, un program individualizat de antrenament de rezistență, somn adecvat și de calitate, precum și pe gestionarea eficientă a stresului, fără a fi neapărat nevoie de suplimentare.

Un stil de viață sănătos rămâne baza bunăstării și fundamentul pentru construirea eficientă a masei musculare, potrivit medicalxpress.com.