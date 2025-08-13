Social

Nămol fără efecte terapeutice pe plajă. Turiștii, avertizați de specialiști

Nămol fără efecte terapeutice pe plajă. Turiștii, avertizați de specialiștiPensionari, tratament balnear. Sursa foto: arhiva EVZ
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Nămolul vândut pe plajele din Rmânia ar putea fi ineficient, avertizează medicii de la Sanatoriul Balnear și de Recuperare din Techirghiol, care atrag atenția asupra că acest nămol provine din zonele de deversare, adică a fost deja utilizat și și-a pierdut proprietățile terapeutice, fie din marginea lacului, lipsit de efectele sale curative. Avertismentul reflectă preocupări privind siguranța și autenticitatea produselor comercializate de către vânzătorii ambulanți

Contextul nămolului refolosit

Medicii de la Sanatoriul Techirghiol evidențiază că nămolul vândut pe plajă nu are proprietăți terapeutice, deoarece sursa sa este dubioasă: fie preluat din zonele de deversare, ceea ce înseamnă că a fost deja utilizat în tratamente pentru care proprietățile au fost pierdute, fie colectat de la malul lacului, unde nu are același grad de maturare naturală.

În contrast, nămolul cu proprietăți deja demonstrate, maturat timp de până la 30 de ani prin processus-ul de pelodoigeneză, este extras din zona centrală a lacului, într-o cuvă specială.

Detalii concrete și reacții oficiale

Dr. Elena Liliana Stanciu, medic primar în recuperare, medicină fizică și balneologie, avertizează asupra utilizării produselor comercializate ilegal de pe plajă, precizând că acestea „nu au nicio garanție de calitate” și pot fi potențial periculoase.

Culisele vânzării G4Media. Detalii despre banii și tranzacția lui Radu Budeanu
Culisele vânzării G4Media. Detalii despre banii și tranzacția lui Radu Budeanu
România, loc important pe harta câștigurilor din criptomonede. Diferențe față de alte țări
România, loc important pe harta câștigurilor din criptomonede. Diferențe față de alte țări
plaja sălbatică în delta

plaja sălbatică în delta

Conducerea sanatoriului subliniază că singurele surse sigure de nămol terapeutic sunt instituțiile autorizate, sanatoriul însuși sau bazele de tratament afiliate,  și că orice alt context de vânzare nu garantează calitatea.

Implicațiile utilizării nămolului

Pe plan social și sanitar, alertă privind nămolul neconform pune în pericol încrederea turiștilor și pacienților în procedurile balneare tradiționale din România. Prin comercializarea informărilor neautorizate, riscul este diminuarea efectelor reale ale tratamentelor și posibilă afectare a imaginii destinațiilor terapeutice, precum Techirghiol.

Mai mult, aceasta poate atrage controale mai stricte din partea autorităților de sănătate publică și instituțiilor de reglementare, cu impact asupra sectorului balnear. Pe plan regional, reputația României ca destinație balneară ar putea fi erodată de astfel de practici, în timp ce global, măsuri similare sunt tot mai frecvente pentru protejarea consumatorilor de produse potențial dăunătoare, potrivit G4Media.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:52 - Culisele vânzării G4Media. Detalii despre banii și tranzacția lui Radu Budeanu
23:43 - România, încă un gol uriaș în buget. Disputa privind taxa pe viciu, în vizorul CJUE
23:30 - Știrista de la Antena 1 care a dispărut din televiziune. Și-a schimbat viața
23:19 - România, loc important pe harta câștigurilor din criptomonede. Diferențe față de alte țări
23:08 - Adevărul din spatele zâmbetelor regale: gelozia lui Charles față de Prințesa Diana
23:03 - De la targă la primul pas: vindecările uimitoare de la Spitalul „Sfântul Sava cel Sfințit”

Proiecte speciale