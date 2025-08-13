Social Nămol fără efecte terapeutice pe plajă. Turiștii, avertizați de specialiști







Nămolul vândut pe plajele din Rmânia ar putea fi ineficient, avertizează medicii de la Sanatoriul Balnear și de Recuperare din Techirghiol, care atrag atenția asupra că acest nămol provine din zonele de deversare, adică a fost deja utilizat și și-a pierdut proprietățile terapeutice, fie din marginea lacului, lipsit de efectele sale curative. Avertismentul reflectă preocupări privind siguranța și autenticitatea produselor comercializate de către vânzătorii ambulanți

Medicii de la Sanatoriul Techirghiol evidențiază că nămolul vândut pe plajă nu are proprietăți terapeutice, deoarece sursa sa este dubioasă: fie preluat din zonele de deversare, ceea ce înseamnă că a fost deja utilizat în tratamente pentru care proprietățile au fost pierdute, fie colectat de la malul lacului, unde nu are același grad de maturare naturală.

În contrast, nămolul cu proprietăți deja demonstrate, maturat timp de până la 30 de ani prin processus-ul de pelodoigeneză, este extras din zona centrală a lacului, într-o cuvă specială.

Dr. Elena Liliana Stanciu, medic primar în recuperare, medicină fizică și balneologie, avertizează asupra utilizării produselor comercializate ilegal de pe plajă, precizând că acestea „nu au nicio garanție de calitate” și pot fi potențial periculoase.

Conducerea sanatoriului subliniază că singurele surse sigure de nămol terapeutic sunt instituțiile autorizate, sanatoriul însuși sau bazele de tratament afiliate, și că orice alt context de vânzare nu garantează calitatea.

Pe plan social și sanitar, alertă privind nămolul neconform pune în pericol încrederea turiștilor și pacienților în procedurile balneare tradiționale din România. Prin comercializarea informărilor neautorizate, riscul este diminuarea efectelor reale ale tratamentelor și posibilă afectare a imaginii destinațiilor terapeutice, precum Techirghiol.

Mai mult, aceasta poate atrage controale mai stricte din partea autorităților de sănătate publică și instituțiilor de reglementare, cu impact asupra sectorului balnear. Pe plan regional, reputația României ca destinație balneară ar putea fi erodată de astfel de practici, în timp ce global, măsuri similare sunt tot mai frecvente pentru protejarea consumatorilor de produse potențial dăunătoare, potrivit G4Media.