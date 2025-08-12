Social Fenomenul din România pune în pericol plajele de la Marea Neagră







Pe mai multe sectoare de plajă din sudul litoralului au apărut, zilele acestea, trepte abrupte de nisip, unele de peste un metru înălțime. Fenomenul poartă denumirea de ”cliffing” și, spun specialiștii, este specific după perioade cu valuri puternice și curenți, mai ales pe sectoarele de plajă înnisipate recent.

Șeful Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral, Stelică Hagi, a explicat că fenomenul nu trebuie să îngrijoreze turiștii. După furtună, Marea Neagră mușcă din plaje, a descris el fenomenul.

”Clifiing-ul” se manifestă printr-o deformare a plajelor și apariția unor dune de nisip. În zona de sud, aceste modificări ale plajelor au dus la formarea unor ”ziduri”, înalte și de peste un metru.

”Valurile mari „mușcă” din plaja emersă și transportă nisipul în zona submersă, unde reconstruiesc profilul natural al țărmului. Este, practic, o redistribuire a nisipului de pe uscat spre mare, care apare mai ales după furtuni”, a explicat specialistul.

Extinderile de plajă realizate în ultimii ani au adus cantități mari de nisip pe uscat, fără a consolida simultan și platforma submersă, spun specialiștii.

Rezultă, astfel, o „diferență de nivel” între plaja de la suprafață și fundul mării, pe care furtunile o corectează prin terasări temporare. Adică fenomenul de cliffing.

”Este un fenomen natural, previzibil și temporar, urmând să scadă în intensitate pe măsură ce plajele ajung la un nou echilibru”, a explicat Răzvan Mateescu, cercetător ştiinţific la Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Marină (INCDM) "Grigore Antipa", Constanţa,

Treptele de nisip pot crea diferențe bruște de nivel la mal, iar apa devine mai adâncă decât pare. Salvamarii arborează steagul roșu în zilele cu valuri puternice, iar administratori de plajă sunt sfătuiți să marcheze zonele cu denivelări.

Soluția pe termen scurt este redistribuirea nisipului, cu ajutorul utilajelor. Angajaţii de la Apele Române vor interveni în cursul nopţii cu utilaje și vor nivela plajele distruse de fenomenul "cliffing".

Pe termen lung, este nevoie de un poiect de protecție a coastei litoralului, prin construcția de diguri, recife artificiale și alimentări periodice cu nisip. Aceste soluții reduc energia valurilor la țărm și stabilizează profilul plajei.