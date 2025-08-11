International

Noua modă din restaurante. Dacă nu îți place mâncarea, plătești taxă

Noua modă din restaurante. Dacă nu îți place mâncarea, plătești taxăOspătar. Sursa foto: dreamstime.com
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

O pizzerie din Italia a fost criticată după ce a cerut o taxă suplimentară pentru eliminarea unui ingredient dintr-o pizza, potrivit DPA.

Practica, reclamată de o înotătoare

Practica a fost reclamată de Elena Di Liddo, o înotătoare italiană, care a povestit că, pe lângă cei 14 euro cât costa o pizza tricolore la un local din orașul Bisceglie, a trebuit să achite încă 1,5 euro pentru opțiunea „no pomodorini” (fără roșii).

De asemenea, aceasta susține că a plătit încă 1,5 euro pentru că a comandat o variantă fără lactoză.

Sportiva, în vârstă de 31 de ani, a postat pe Instagram nota de plată, alături de mesajul: „Să plătești 1,5 euro pentru ceva ce nici nu am mâncat este de-a dreptul trist și rușinos. Este legal așa ceva?”.

Regina Elisabeta a luat cu ea secretul lui Harry și Meghan. Dezvăluiri picante scoase din Casa Regală
Regina Elisabeta a luat cu ea secretul lui Harry și Meghan. Dezvăluiri picante scoase din Casa Regală
Iulia Vântur i-a surprins pe toți cu ultima sa apariție. Cine a însoțit-o la petrecere
Iulia Vântur i-a surprins pe toți cu ultima sa apariție. Cine a însoțit-o la petrecere

Incidentul a fost relatat luni de mai multe publicații italiene, însă pizzeria care a perceput taxa suplimentară nu a oferit niciun comentariu.

Taxe suplimentare neobișnuite în restaurantele din Italia

Restaurantele din Italia au mai fost criticate în ultimii ani pentru practici similare, precum perceperea unei taxe suplimentare pentru un pahar cu apă de la robinet servit alături de o ceașcă de cafea.

Printre serviciile taxate suplimentar se află tăierea unui sandviș în două, cererea unei linguri în plus sau oferirea unui pahar cu cuburi de gheață.

Alte cazuri similare

Un caz similar a avut loc recent în centrul orașului Bari, Italia, unde un bărbat a comandat două pizza, o sticlă de apă și o bere. Surpriza a venit când a văzut că a fost nevoit să plătească 50 de cenți pentru puțin piper presărat pe pizza, potrivit the-sun.com.

De asemenea, un alt local din Italia a fost în centrul atenției după ce o clientă a fost taxată pentru că a cerut ca croissantul să-i fie tăiat în două. După ce a postat online povestea ei, a fost inundată de răspunsuri furioase ale utilizatorilor care criticau „lipsa totală de eleganță” a restaurantului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:25 - Mare companie de stat caută director. Salariul fostului șef era de 44.000 lei pe lună, plus bonusuri
21:18 - Timp de 22 de ani, moartea a venit de fiecare dată la cină. Terifianta poveste a „Văduvei negre” din Iran
21:07 - Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat ce îi așteaptă pe români. Prognoza meteo pentru august
20:55 - Exclusiv. Guvernul va stabili data alegerilor din Capitală în prima ședință a Coaliției. PSD pune pe pauză discuțiile
20:42 - Regina Elisabeta a luat cu ea secretul lui Harry și Meghan. Dezvăluiri picante scoase din Casa Regală
20:39 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 12 august 2025. Tezaurul sacerdoților

Proiecte speciale