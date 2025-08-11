International Noua modă din restaurante. Dacă nu îți place mâncarea, plătești taxă







O pizzerie din Italia a fost criticată după ce a cerut o taxă suplimentară pentru eliminarea unui ingredient dintr-o pizza, potrivit DPA.

Practica a fost reclamată de Elena Di Liddo, o înotătoare italiană, care a povestit că, pe lângă cei 14 euro cât costa o pizza tricolore la un local din orașul Bisceglie, a trebuit să achite încă 1,5 euro pentru opțiunea „no pomodorini” (fără roșii).

De asemenea, aceasta susține că a plătit încă 1,5 euro pentru că a comandat o variantă fără lactoză.

Sportiva, în vârstă de 31 de ani, a postat pe Instagram nota de plată, alături de mesajul: „Să plătești 1,5 euro pentru ceva ce nici nu am mâncat este de-a dreptul trist și rușinos. Este legal așa ceva?”.

Incidentul a fost relatat luni de mai multe publicații italiene, însă pizzeria care a perceput taxa suplimentară nu a oferit niciun comentariu.

Tolti i pomodorini dalla pizza, ma restano sul conto: la protesta di Elena di Liddo https://t.co/tebGbO6SH9 — l'Immediato (@immediatonet) August 10, 2025

Restaurantele din Italia au mai fost criticate în ultimii ani pentru practici similare, precum perceperea unei taxe suplimentare pentru un pahar cu apă de la robinet servit alături de o ceașcă de cafea.

Printre serviciile taxate suplimentar se află tăierea unui sandviș în două, cererea unei linguri în plus sau oferirea unui pahar cu cuburi de gheață.

Un caz similar a avut loc recent în centrul orașului Bari, Italia, unde un bărbat a comandat două pizza, o sticlă de apă și o bere. Surpriza a venit când a văzut că a fost nevoit să plătească 50 de cenți pentru puțin piper presărat pe pizza, potrivit the-sun.com.

De asemenea, un alt local din Italia a fost în centrul atenției după ce o clientă a fost taxată pentru că a cerut ca croissantul să-i fie tăiat în două. După ce a postat online povestea ei, a fost inundată de răspunsuri furioase ale utilizatorilor care criticau „lipsa totală de eleganță” a restaurantului.