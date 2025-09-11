Social Experimentul unor cercetători, rupt din filmele SF: Au readus o particulă la starea sa inițială







O echipă de cercetători de la Academia Austriacă de Științe și Universitatea din Viena a realizat un experiment care pare inspirat din literatura science-fiction: fizicienii au reușit să inverseze evoluția temporală a unei particule cuantice, potrivit Popular Mechanics.

Într-un laborator strict controlat, fizicienii au readus o particulă la starea sa inițială, creând astfel o „bobină temporală” la scară microscopică, notează Popular Mechanics. Precizia cu care au reușit să reproducă fenomenul i-a surprins chiar pe specialiști și a demonstrat că inversarea timpului nu mai rămâne doar o teorie, ci poate fi realizată experimental.

Descoperirea rămâne însă departe de posibilitatea întoarcerii timpului pentru obiecte macroscopice sau pentru oameni. Un organism uman, format din trilioane de particule, este atât de complex încât inversarea evoluției sale cuantice ar necesita resurse imposibil de obținut.

Estimările arată că ar fi nevoie de milioane de ani pentru a „da timpul înapoi” cu o singură secundă la nivelul unui om.

Chiar și așa, importanța științifică rămâne majoră. Rezultatele ar putea influența direct dezvoltarea calculatoarelor cuantice, unde controlul timpului la nivel microscopic ar ajuta la corectarea erorilor și la stabilizarea proceselor de calcul.

Totodată, aplicațiile în securitatea comunicațiilor par promițătoare, mecanica cuantică fiind deja baza unor sisteme de criptare imposibil de spart prin metode tradiționale.

Experimentul aduce claritate asupra unuia dintre cele mai mari mistere ale fizicii: natura timpului. În viața de zi cu zi îl percepem ca pe o linie ireversibilă, dar la nivel cuantic el poate curge și invers. Descoperirea nu ne va transforma în „călători în timp”, însă schimbă modul în care înțelegem relația dintre energie, particule și evoluția universului.

Pe termen lung, astfel de studii ar putea ajuta la reconcilierea celor două teorii fundamentale ale fizicii moderne: mecanica cuantică și relativitatea lui Einstein.

Succesul echipei din Viena reprezintă nu doar un progres în știința de bază, ci și un pas spre tehnologii care ar putea transforma calculul, comunicarea și chiar modul în care percepem realitatea.