EAU lansează un model mai ieftin de AI și concurează cu giganții







Universitatea de Inteligență Artificială Mohamed bin Zayed (MBZUAI) din Emiratele Arabe Unite a anunțat marți lansarea unui nou model de inteligență artificială, cu scopul de a concura cu OpenAI și DeepSeek, transmite CNBC. „Ceea ce descoperim este că se poate face mult mai mult cu mai puţin”, a declarat Richard Morton, director în cadrul MBZUAI.

Sistemul, denumit K2 Think, are 32 de miliarde de parametri – semnificativ mai puțin decâtmodelele rivalilor, dar suficient pentru a obține rezultate similare, potrivit cercetătorilor.

K2 Think a fost construit pe baza Qwen 2.5, model open-source al Alibaba, și rulează pe infrastructura hardware furnizată de producătorul de cipuri Cerebras.

Pentru comparație, modelul R1 dezvoltat de laboratorul chinez DeepSeek ajunge la 671 de miliarde de parametri, iar OpenAI nu a dezvăluit dimensiunea propriilor modele.

Dezvoltat în colaborare cu G42, compania de inteligență artificială din Emirate susținută de Microsoft, K2 Think a demonstrat rezultate solide la testele de matematică, programare și științe.

Specialiștii atribuie succesul utilizării unor tehnici precum „fine-tuning” pe lanțuri lungi de raționament și „test-time scaling”, prin care sunt alocate resurse suplimentare în timpul procesului de inferență.

Abu Dhabi urmărește să își consolideze poziția geopolitică și să își diversifice economia, în prezent dependentă de petrol, prin investiții ample în tehnologia AI. Concurența regională rămâne însă puternică, în special din partea Arabiei Saudite.

Spre deosebire de OpenAI, K2 Think nu a fost conceput ca un chatbot, ci ca un instrument destinat accelerării progreselor științifice în domenii precum matematică, medicină și cercetare aplicată.

Statele Unite și China au dominat până acum competiția globală pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Companii americane de top și startup-uri inovatoare, precum OpenAI, au pus bazele modelelor fundamentale capabile să îndeplinească o gamă variată de sarcini, folosind seturi masive de date. Totuși, apariția sistemului R1 al companiei chineze DeepSeek a demonstrat că Beijingul poate rivaliza serios cu Occidentul în această industrie strategică.

În paralel, Emiratele Arabe Unite au început să investească masiv în tehnologiile emergente, dorind să-și reducă dependența economică de resursele petroliere. Prin această strategie, statul din Golf a încercat să-și creeze o imagine de lider global în domeniul IA, dar și să câștige un avantaj competitiv pe scena geopolitică internațională.

Un exemplu al acestei ambiții este compania G42, care s-a poziționat ca actor principal în dezvoltarea soluțiilor de inteligență artificială în regiune. Totuși, Emiratele s-au confruntat cu rivalitatea tot mai evidentă a Arabiei Saudite, care, prin proiectul Humain finanțat de Fondul de Investiții Publice, a încercat să construiască propriile capabilități tehnologice de vârf.